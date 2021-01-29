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Medya İzlenme rekoru kırdı! Herkes bu videoyu konuşuyor
Medya

İzlenme rekoru kırdı! Herkes bu videoyu konuşuyor

Ordu'da rüzgârın etkisiyle cips standının peşinden koşan dükkan sahibi sosyal medya olay oldu. Ayberk Saka, “Çok hızlı gidiyordu, depar attım ama yetişemedim” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 14:00:00 - 2021-01-29 14:01:25

Perşembe ilçesinde 27 Ocak tarihinde Ayberk Saka isimli esnafa ait şarküteri dükkanının önünde bulunan cips standı, rüzgarın etkisiyle yola sürüklendi. Cips standının peşinden koşmaya başlayan Saka, rüzgarın etkisiyle hızlanan standı depar atsa da yakalayamadı. O anları kaydeden güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medyada paylaşan Saka, binlerce izlenme ve yorum aldı.

Şarküteri sahibi 25 yaşındaki Ayberk Saka, kendisinin arka tarafta tavuk kestiği esnada ses duyması üzerine olayın gerçekleştiğin ifade ederek, “Ben de düşecek sandım ve yavaş hareket ettim. Sonra stant bir anda hızlandı, o zaman ben de hızlandım, sonra o benden de hızlı olmaya başladı. Arabaya çarpacaktı son anda bir abi önünü keserek durdurdu” dedi.

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