İzledikleri televizyon patladı, evde mahsur kaldılar! Bursa’nın İnegöl ilçesinde Çoban ailesinin izlediği televizyon patladı. Patlama sonrası yangın çıktı. Alevlerin sardığı evde mahsur kalan Çoban ailesini komşuları kurtardı. Dumandan etkilenen aile, hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, izledikleri televizyonun patlaması sonucu çıkan yangında mahsur kalan aileyi komşuları kurtardı. Yangın, gece saatlerinde Orhaniye Mahallesi Demircioglu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çıktı. Komşular yardıma koştu İddiaya göre, Mehmet Çobanve ailesi oturma odasında televizyon izlerken, bir anda televizyon patladı. Patlamanın ardından çıkan yangın tüm odayı sardı. Zemin kattan duman yükseldiğini gören komşular ailenin yardımına koştu. Alevlerin sardığı odada mahsur kalan aileyi kurtaran komşular, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen aile, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

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