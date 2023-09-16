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Yaşam İzledikçe bağımlı yapan o video!
Yaşam

İzledikçe bağımlı yapan o video!

Yeniakit Publisher
2023-09-16 19:19:00 -

Ağrı Dağı Milli Parkı'ndaki sazlık alanın biçilme anı havadan görüntülendi.

Türkiye, Ermenistan, Nahçıvan ve İran devlet sınırlarının kesişme noktası yakınında yer alan, zengin bitki örtüsü ile kuş çeşidine sahip olduğu için korumaya değer bir alan olan ve 2004 yılında “Ağrı Dağı Milli Parkı” ilan edilen alan, çevredeki köylülerin de geçim kaynağı oluyor. Milli park içinde yer alan sazlık alan köylüler tarafından kış ayında hayvanlara verilmek üzere biçiliyor. Sıcak havalardan dolayı çekilen alanda yapılan biçim anı havadan görüntülendi.

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