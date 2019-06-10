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İzlanda’ya nota verildi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
İzlanda’ya nota verildi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda’ya konuk olacak olan A Milli Takımımıza, İzlanda’da yapılan muamele nedeniyle Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla nota verildi.


Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde İzlanda’yla aynı grupta bulunan A Milli Futbol Takımımız, bu maçın oynanması için dün İzlanda’ya gelirken, havalimanında uygulanan muamele nedeniyle futbolcular büyük tepki göstermişti. Takım kaptanları Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, havalimanında bekleyen Türk gazetecilere açıklama yaparken, tekrar tekrar arandıklarını ve pasaport kontrolünden çok zor şekilde geçirildiklerini söylemişti. Yaşanan bu durum nedeniyle kafilede sinirler gerilirken, Emre Belözoğlu’nun röportajı sırasında bir İzlanda vatandaşının arkadan gelip mikrofonların yanına tuvalet fırçası uzatması ise bardağı taşıran nokta oldu.



Norveç Büyükelçiliği nota verdi


Emre Belözoğlu’nun havalimanında basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada arkadan yaklaşan bir İzlanda vatandaşı, yaşanan hengameyi fırsat bilerek, gazeteci gibi yaklaşarak mikrofonların yanına tuvalet fırçası uzatmıştı. Bu olay sonrası Türkiye’de her kesimden tepki gelirken, hükumet yetkilileri de Norveç Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda’ya nota verdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:47
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