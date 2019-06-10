İzlandalı Gunnarsson'dan skandal sözler: Aynısı bize oldu

İzlanda Milli Takımı'nın oyuncularından Aron Gunnarsson ile teknik direktör Hamren Türkiye ile oynayacakları maç öncesinde yaşanan skandala ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce Konya'da oynadıkları maçta benzer sorunları kendilerinin de yaşadığını söyleyen Aron Gunnarsson şöyle konuştu;

"Aynısı bize de oldu"

"Biz de geçmişte Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı gibi benzer sorunlar yaşadık. Neler hissettiklerini anlayabiliyorum. Türk Milli Takımı'nın havaalanında beklemesi yorucu bir şey bu ama kural kuraldır. Biz de Konya'ya geldiğimizde yetkilendirilmemiş bir havaalanıydı. Tabii bu durum iyi bir şey değil. Bence Türk oyuncular da maça iyi hazırlanacaktır. Bu fırça sorunu hakkında bir şey bilmiyorum. Bu konuda söyleyecek bir şeyim yok"

"Türkiye'yi yeneceğiz"

Galibiyet alacaklarına emin olduklarını söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, "Türkiye ile daha önce de oynadık şimdi çok oyuncu değişti, hoca değişti. Şimdi daha zor olacak. Fransa'yı yenip güven kazandılar. Zor olacak ama biz de kendimize güveniyoruz, kazanacağımıza eminim" ifadelerine yer verdi

"Havalimanında yaşananlar ile ilgili konuşmak istemiyorum"

İzlanda teknik direktörü Eric Hamren basın toplantısında şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye maçı bizim için çok önemli, şu anda 6 puanımız var ve bu maçı kazanmak zorundayız. Havalimanında yaşananlar ile ilgili konuşmak istemiyorum. Ben sadece Türkiye ile oynayacağımız maça odaklanıyorum. Havalimanında olanlar ile ilgili benden daha fazla bilgi sahibi olan insanlara soru sormalısınız, bana değil. Türk Milli Takımı'na büyük saygımız var, güçlendiler gol de yemediler. İşte buna kalite denir. Kesinlikle iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak"