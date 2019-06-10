İzlanda-Türkiye maçına doğru





REYKJAVİK (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İzlanda'nın teknik direktörü Erik Hamren, A Milli Futbol Takımı'nın dün İzlanda'ya girişi sırasında havalimanında yapılan saygısızlığa ilişkin "Bu konu benim konum değil. Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum." dedi.

Erik Hamren ile takım kaptanı Aron Gunnarsson, karşılaşmanın oynanacağı Laugardalsvöllur Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.



Hamren, A Milli Takım'a yapılan saygısızlık hakkında yorum yapmaktan kaçınarak, "Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum. Bu konu benim konum değil. Yetkili kişilere sormalısınız. Ben yalnızca maça odaklanmak istiyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin elemelere çok iyi başladığını belirten Hamren, "Onlara büyük bir saygımız var ama yarın 3 puan almak hedefimiz. Türk Milli Takımı'na büyük saygımız var. Yetenekli oyunculara sahipler. Üç galibiyetle grup maçlarına başladılar. Sekiz gol attılar ve henüz gol yemediler. Türkiye iyi bir takım ama biz de iyi takımız. Güzel ve heyecan verici bir maç olacak." değerlendirmesinde bulundu.





- Gunnarsson: "Aynısını yaşamıştık"





İzlanda Milli Takım oyuncularından Aron Gunnarsson ise A Milli Takım'a havalimanında gösterilen tutumun benzerini 2015'te Konya'da kendilerinin de yaşadığını aktardı.

Gunnarsson, "2015 senesinde biz de Konya'ya gitmiştik ve burada Türk Milli Takımı'nın yaşadığı sorunların benzerini yaşamıştık. Onların neler hissettiğini anlayabiliyorum." dedi.

Karşılaşmayı da değerlendiren Gunnarsson, "Türkiye ile daha önce de oynamıştık ama şimdi hoca değişti, oyuncular değişti. İyi bir takım kurdular ve Fransa galibiyeti onlara güven verdi. Zorlu bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

İzlanda maçı için dün bu ülkeye giden A Milli Futbol Takımı, Keflavik Havalimanı'nda pasaport kontrolünde bekletilmiş ve detaylı aranmıştı.

İzlandalı bir taraftar, açıklama yaptığı sırada Emre Belözoğlu'na, mikrofon tutar gibi fırça uzatmış ve daha sonra gözden kaybolmuştu.