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İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta? İzlanda-Türkiye maçı kaç kaç biter, İzlanda-Türkiye maçı Canlı izle

Euro 2020 grup eleme maçında son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenerek galip gelen Şenol Güneş hocanın öğrencileri A Milli Takımızı İzlanda karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

09 Haziran 2019 Pazar 16:05
İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta? İzlanda-Türkiye maçı kaç kaç biter, İzlanda-Türkiye maçı Canlı izle

Euro 2020 grup eleme maçında son dünya şampiyonu Fransa’yı 2-0 yenerek galip gelen Şenol Güneş hocanın öğrencileri A Milli Takımızı İzlanda karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki İzlanda Türkiye maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 elemelerinin 4. karşılaşmasında son yılların flaş ekibi İzlanda'ya konuk olacak. Dün akşam oynanan maçta İzlanda, konuk ettiği Arnavutluk'u 1-0, Türkiye ise Fransa'yı 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti. İşte, İzlanda Türkiye maçına ilişkin tüm detaylar...

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nin dördüncü haftasında Türkiye, 11 Haziran Salı günü 21.45’te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda grubunda oynayacağı dördüncü müsabakayla, İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İzlanda-Türkiye maç sonucu ne olur?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa galibiyetine ilişkin, "Konya'nın muhteşem seyircisine teşekkür ediyorum. İnşallah sırada İzlanda var. Hep birlikte ve tek yürek olarak İzlanda'yı da yeneceğiz. Sporda başarılarla çok daha güzel günlere birlikte yürüyeceğiz." dedi.

Kasapoğlu, Ay-yıldızlıların Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Fransa karşısında büyük bir zafer kazandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:05
  1. Konya
  2. İzlanda-Türkiye maç sonucu ne olur?
  3. İzlanda-Türkiye maçı saat kaçta?
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