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İzlanda, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
İzlanda, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı


REYKJAVİK (AA) - İzlanda Milli Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 4. maçında Türkiye ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Laugardalsvöllur Stadı'nda teknik direktör Erik Hamren yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

İzlanda'da sakatlıkları bulunan Johann Berg Gudmundsson ve Birkir Bjarnason takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.





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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:11
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