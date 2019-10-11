İzlanda Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? EURO 2020 eleme maçları EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin en önemli rakiplerinden Fransa ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler mücadeleye ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, İzlanda Fransa maçı ne zaman? İzlanda Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin en önemli rakiplerinden Fransa ile İzlanda karşı karşıya geliyor. Futbolseverler mücadeleye ilişkin bilgileri araştırıyor. Peki, İzlanda Fransa maçı ne zaman? İzlanda Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... İzlanda Fransa maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İzlanda - Fransa karşılaşması 11 Ekim Cuma saat 21:45'te başlayacak. Mücadele S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

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