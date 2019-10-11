İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti? Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Peki, İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında İzlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. Peki, İzlanda Fransa maçı kaç kaç bitti? EURO 2020 Elemeleri H Grubu 7. hafta maçında İzlanda ile Fransa karşı karşıya geldi. A Milli Takımımızın bulunduğu grupta oynanan maçın tüm detayları... MAÇ SONUCU: 0-1 A Milli Takımımızın skorunu yakından takip ettiği maçta Fransa deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. 66. dakikada Fransa kazandığı penaltı atışını Giroud ile değerlendirdi: 0-1 Maçta başka gol olmayınca mücadeleyi konuk ekip Fransa kazandı. Fransa bu puanla H Grubu'nda 18 puana yükseldi.

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