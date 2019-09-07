İzlanda evinde Moldova'yı rahat geçti 3-0
Milli Takımımızın EURO 2020 eleme grubunda oynanan maçta İzlanda, Laugardalsvöllur'da Moldova'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.07 Eylül 2019 Cumartesi 22:19
EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile Moldova karşı karşıya geldi. Milli Takımımızın grubunda yer alan iki ekibin Laugardalsvöllur'da oynanan mücadelesinde kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi İzlanda oldu.
İzlanda'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kolbeinn Sigthorsson, 55. dakikada Birkir Bjarnason ve 77. dakikada Victor Mudrac kendi kalesine attı.
Bu sonucun ardından İzlanda, 5. maçında 12 puana yükseldi. Moldova ise 3 puanda kaldı.
İzlanda, bir sonraki maçında Arnavutluk'a konuk olacak. Moldova ise sahasında Millilerimiz ile karşılaşacak.
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