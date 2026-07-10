İzlanda başbakanı Kristrún Frostadóttir kimdir?

Kristrún Frostadóttir, 12 Mayıs 1988'de İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te doğdu. Ekonomi eğitimi alan Frostadóttir, lisansını İzlanda Üniversitesi'nde tamamladı. Ardından ABD'deki Boston Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Daha sonra Yale Üniversitesi Jackson School of Global Affairs'te kamu politikası eğitimi aldı.

Siyasete girmeden önce uzun yıllar ekonomi ve finans alanında çalıştı. İzlanda Ticaret Odası'nda ve ülkenin önde gelen finans kuruluşlarında ekonomist ve başekonomist olarak görev yaptı. Enflasyon, para politikası, kamu maliyesi ve hane halklarının alım gücü üzerine yaptığı değerlendirmelerle kamuoyunda tanınan isimlerden biri haline geldi.

Frostadóttir'nin ekonomi eğitimi aldığı yıllar, İzlanda'nın tarihindeki en ağır ekonomik krizlerden biriyle aynı döneme denk geldi. 2008 küresel finans krizi sırasında ülkenin üç büyük bankası çöktü, ekonomi ciddi bir daralma yaşadı ve hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Frostadóttir de üniversite öğrencisiyken, 2009'da İzlanda Merkez Bankası'nda yaptığı staj sırasında krizin etkilerini yakından gözlemleme fırsatı buldu.

2021'DE MİLLETVEKİLİ, 2024'TE BAŞBAKAN OLDU

Frostadóttir, siyasete diğer birçok Avrupalı liderle kıyaslandığında oldukça geç girdi.

2021 genel seçimlerinde ilk kez milletvekili seçildi. Bir yıl sonra Sosyal Demokrat İttifak'ın genel başkanlığına seçilen Frostadóttir, Kasım 2024'te yapılan erken genel seçimlerde partisini birinci sıraya taşıdı. Kurulan koalisyon hükümetinin başbakanı olan Frostadóttir, 21 Aralık 2024'te 36 yaşındayken İzlanda tarihinin en genç başbakanı unvanını aldı.

Onu iktidara taşıyan seçim kampanyasının merkezinde ise dış politika değil ekonomi vardı. Yükselen konut fiyatları, hayat pahalılığı, yüksek faiz oranları ve gençlerin barınma sorunu seçim sürecinin en önemli başlıkları arasında yer aldı. Frostadóttir, ekonomik istikrarın yeniden sağlanması, kamu hizmetlerinin güçlendirilmesi ve sosyal devletin korunması vaatleriyle seçmenin karşısına çıktı.

Ancak göreve gelmesinden kısa süre sonra uluslararası gündem ön plana çıktı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte Avrupa'nın güvenlik ortamı yeniden şekillendi. Bu değişim, ittifakın kurucu üyelerinden İzlanda'nın güvenlik politikalarını da doğrudan etkiledi.

Ekonomi alanındaki uzmanlığıyla tanınan Frostadóttir, kısa süre içinde NATO zirvelerinde güvenlik ve savunma politikalarını tartışan liderlerden biri haline geldi.

ORDUSU OLMAYAN NATO ÜYESİ

Frostadóttir'nin NATO içindeki konumunu dikkat çekici kılan unsurlardan biri de temsil ettiği ülkenin ittifak içindeki farklılığı.

İzlanda, 1949'da NATO'nun kurucu üyeleri arasında yer almasına rağmen daimi ordusu bulunmayan tek üye ülke. Kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve donanması olmayan ülke, güvenliğini NATO iş birliği, müttefikleriyle yaptığı savunma anlaşmaları ve Sahil Güvenliği aracılığıyla sürdürüyor.

Buna karşın İzlanda'nın stratejik önemi son yıllarda giderek arttı. Kuzey Atlantik'in ortasında yer alan ülke, Avrupa ile Kuzey Amerika arasındaki deniz ve hava ulaşım hatları açısından kritik bir konumda bulunuyor. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Arktik bölgesindeki jeopolitik rekabetin hız kazanması da İzlanda'nın NATO içindeki rolünü daha görünür hale getirdi.

Bu nedenle Frostadóttir, ordusu olmayan bir ülkenin başbakanı olmasına rağmen ittifakın güvenlik tartışmalarında söz sahibi liderlerden biri olarak öne çıkıyor.

ANKARA'DAN ÜNLÜ OLARAK DÖNDÜ

Ankara'daki zirvenin ardından Frostadóttir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda NATO'nun "bir dönüşümden geçtiğini" belirtti. Avrupa'nın güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesini "olumlu bir gelişme" olarak değerlendiren İzlanda Başbakanı, ittifakın hem üye sayısı hem de kolektif savunmaya yaptığı katkılar bakımından "hiç olmadığı kadar büyük ve güçlü" olduğunu ifade etti.

Frostadóttir, paylaşımında Ankara'daki zirvede güçlü bir mutabakat havası bulunduğunu belirterek İzlanda'nın "güvenilir bir müttefik olarak kalmaya ve katkı sunmaya devam edeceğini" vurguladı. Zirvenin ardından Ankara Kalesi'ni de ziyaret eden Frostadóttir'nin Türkiye'den yaptığı paylaşım kısa sürede ilgi gördü.

Zirve öncesinde yaklaşık 19 bin 300 takipçisi bulunan İzlanda Başbakanı'nın hesabı, zirvenin hemen ardından 89 bin takipçiye ulaştı.

2024 seçimlerinde 44.091 oy alarak İzlanda Başbakanı seçildiği iddia edilen Kristrún Frostadóttir'in, Instagram'daki takipçi sayısının seçmen sayısının iki katına çıkması da ülkesinde gündem oldu.