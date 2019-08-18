0553 313 94 23

İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel suyuna kapıldı:1 kişi kayıp

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonundan geçerken sel suyuna kapılan 5 kişiden 1’ini arama çalışmaları başlatıldı.

18 Ağustos 2019 Pazar 01:22
İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel suyuna kapıldı:1 kişi kayıp

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonundan geçerken sel suyuna kapılan 5 kişiden 1’ini arama çalışmaları başlatıldı.


Şehir dışından gelerek Yenipazar ilçesinde bulunan Harmankaya Kanyonunu geçmek isteyen ikisi kadın 5 kişi gelen sel suyuna kapıldı. Bir süre sürüklenen 5 kişiden ikisi kendi imkanları sudan çıktı. Yaşanan olayı duyarak olay yerine gelen köylüler akıntıya kapılan iki kişiyi daha sudan çıkarttı. Sel suyuna kapılarak sürüklenen diğer 1 kişiye ise ulaşılamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri kayıp vatandaşı aramak için çalışma başlattı.


Öte yandan sudan çıkarılan 4 kişi ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından İnhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Diğer yandan iddaya göre, kanyondan geçmek isteyenlerin jandarma ekiplerinden önceden izin alması gerektiği, ancak akıntıya kapılan 5 kişinin izin almadan suya girdiği iddia edildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 01:22
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    1. Rusya 'hayalet uydu' geliştirdi!
    2. Arjantin Hazine Bakanı Nicolas Dujovne..
    3. Aksaray’daki bir tekstil hanında çıkan..
    4. İdlib'e giremeyen Esed rejimi ve..
    5. Lunaparktaki kavgayı ayırmak isteyen..
    6. Norveç Prensesi Bodrum’a hayran kaldı
    7. Xanthos Antik Kentini tehdit eden..
    8. Samassa ile ilgili doktorundan..
    9. İzinsiz girdikleri kanyonda 5 kişi sel..
    10. Sivasspor kalecisi Samassa'nın sağlık..
    11. Yolcu otobüsü tıra çarptı! Çok sayıda..
    12. İsrail'den Gazze'ye saldırı
    13. Maçın ardından
    14. Şaşırtan görüntü! Beyaza büründü
    15. Rıza Çalımbay: “Galibiyeti hak ettik”
    16. Maçın ardından
    17. Bilecik'te kanyonda kaybolan kişi..
    18. Abdullah Avcı: “Tespitlerimizi..
    19. Hikmet Karaman: “Bu takım mutlaka iyi..
    20. Maçın ardından
    21. Giray Bulak: “Bazı oyuncularla çok..
    22. Erol Bulut: “Zor bir deplasmandan 3..
    23. Turan İnce: “Takımdaki genç..
    24. Ali Tandoğan: “İşimiz kolay değil ama..
    25. Ümit Özat: “Daha farklı kazanabilirdik”
    26. Maçın ardından
    27. TESKİ’den açıklama
    28. Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile..
    29. Maçın ardından
    30. Melih Gökçek İmamoğlu'na seslendi:..
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Anket şirketi yeni partilerle ilgili son durumu paylaştı: Eylül ayında...
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Mehmet Metiner’den Bülent Arınç'a tepki: 'Erdoğansız AK Parti’ operasyonunda başı çeken siz değil miydiniz?
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır
    Birçok kişi bunu bilmiyor! İşte TC kimlik numarasındaki büyük sır

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler
    FETÖ’cüler şimdi de Youtube kanalı kurdu! Fitneye oradan devam edecekler