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İzin seyahat belgesi olmadan Kastamonu’ya gelen 4 kişiye 12 bin 600 TL para cezası

Seyahat izin belgesi olmadan İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen 4 kişiye, 12 bin 600 TL para cezası uygulanarak geri gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:05:46 -
İzin seyahat belgesi olmadan Kastamonu’ya gelen 4 kişiye 12 bin 600 TL para cezası

Seyahat izin belgesi olmadan İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelen 4 kişiye, 12 bin 600 TL para cezası uygulanarak geri gönderildi.


Seyahat izin belgesi olmadan İstanbul’dan Kastamonu’nun Cide ilçesine gelmek isteyen S.G. (62), K.G. (3), O.G. (36) ve H.G. (55), Cide ilçe girişinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde durdurularak evrakları kontrol edildi. İstanbul’dan Cide ilçesine seyahat izin belgesi olmadan geldikleri belirlenen 4 kişiye, kişi başı 3 bin 150’şer liradan ceza uygulanarak toplam 12 bin 600 TL para cezası kesildi. Ayrıca kaçak yolculuk yaptıkları gerekçesiyle, emniyet güçleri 4 kişiye Bartın il sınırına kadar eşlik etti. Kastamonu il sınırlarına alınmayan 4 kişilik aile, Barkın Kurucaşile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.


Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz, “Vatandaşlarımızın memleketlerine gelmek istemelerini anladık fakat ilçemizde oldukça fazla yaşlı nüfus bulunuyor. Buradaki her bir vatandaşımızı bize emanet edilmiş çok kutsal bir emanet olarak görüyoruz. Vatandaşlarımızın canlarını, mallarını ve sıhhatlerini korumak adına 7 gün 24 saat denetimleri daha da sıkılaştırarak yapacağız. Seyahat izin belgesi olmayan kişiler ilçemize kesinlikle alınmıyor. Hatta köyüne kadar dahi ulaşsa kolluk kuvvetlerimizin kontroller esnasında tespit ettiği an ilçemizden çıkışlarını sağlıyoruz” dedi.

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