  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İzin gününde 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Adıyaman’da bir polis memuru izinli olduğu gün sokakta fark ettiği hırsızlık şüphelisi 3 kadını yakalayarak, görev başındaki meslektaşlarına teslim etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:38:51 -
İzin gününde 3 hırsızlık şüphelisini yakaladı

Adıyaman’da bir polis memuru izinli olduğu gün sokakta fark ettiği hırsızlık şüphelisi 3 kadını yakalayarak, görev başındaki meslektaşlarına teslim etti.


Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde ve jandarma bölgesinde evden hırsızlık olaylarına karıştığı iddia edilen 3 kadın, Mehmet Akif Mahallesi 520 Sokak’ta Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli izinli Polis Memuru Mustafa Erdoğan tarafından fark edildi. Erdoğan, İ.Ö., E.K. ve D.B. isimli 3 kadını takibe aldı. Bahçelievler Mahallesi 909 Sokak’a kadar şüphelileri takip eden Erdoğan, durumu polis merkezine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, 3 kadını gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen kadınlardan İ.Ö.’nün 26 Eylül 2019 tarihinde karışmış olduğu 3 evden hırsızlık suçundan tutuklandığı ve cezasının ardından cezaevinden tahliye olduğu öğrenildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı