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Yerel İZBAN'da skandal görüntüler! Sigara içip şarkı söylediler
Yerel

İZBAN'da skandal görüntüler! Sigara içip şarkı söylediler

İzmir'de toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grup tepki çeken davranışlarda bulundu. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan şahısların yüksek sesle şarkı söyleyip sigara içtiği görüldü.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 02:40:00 -

İzmir'de toplu taşıma aracı İZBAN'da bir grup arkadaş, sigara içip bağıra bağıra şarkı söyledi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan gençlerin bu davranışları vatandaşlar tarafından tepki topladı.

İzmir'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü.

Sigara içip şarkı söylediler

Bugün toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsızlık tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor. Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı.

Görüntülere vatandaşlardan tepki

Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

 

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