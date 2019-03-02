İZAYDAŞ Genel Müdürü Saraç; “Yakılan tehlikeli atık 37 bin tona yaklaştı”

İZAYDAŞ’ta düzenlenen 1 yıllık çalışmaların değerlendirildiği toplantıda konuşan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, “Bir yılda yakma tesisimize 42 Bin ton tehlikeli atık gelirken, yakılan tehlikeli atık 37 bin tona yaklaşıp rekor gerçekleşti” dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi. Üç günlük toplantıda bir araya gelen İZAYDAŞ yöneticileri, bir yıllık çalışmaları ve hedeflerini aktardı. Müdür, şef ve sorumluların katıldığı birim faaliyetleri değerlendirme toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlük toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda birim müdürleri sırayla, 2018 yılına ait hedeflerin gerçekleşme durumunu, karşılaştıkları sorunların kaynağı ve çözüm yolları ile 2019 yılına dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, 2018 yılında genel olarak şirketin iyi bir performans sergilediğini ifade ederek, “İZAYDAŞ olarak 2018 yılını yine başarılı rakamlarla geride bıraktık. Bir yılda yakma tesisimize 42 Bin ton tehlikeli atık gelirken, yakılan tehlikeli atık 37 bin tona yaklaşıp rekor gerçekleşti. Evsel atık düzenli depolama sahalarımızda kurulu olan LFG tesislerinde toplam 50 Milyon kilovatt (KWh) elektrik enerjisi üretildi. Bu üretim için 240 Bin ton karbon kredisine hak kazandık. Hidroelektrik santrali projemizde 9 Milyon kWh elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirildi. Bir yılda toplam 76 Milyon kWh elektrik enerjisi üretimi ile İZAYDAŞ, yine yaklaşık yüz bin nüfuslu bir şehrin evsel elektrik ihtiyacına karşılık bir üretim gerçekleştirmiş oldu” dedi.

Deniz temizliği için deniz süpürgelerini hizmete aldıklarını anlatan Saraç, “Deniz kontrolü için uçak ve devriye botu aldık. Bu yatırımların yanında büyük bakım gibi diğer yatırımlarımızı da başarıyla gerçekleştirdik. Genel performans olarak içeride ve dışarıdaki ekonomik gelişmelerden etkilenmiş olabiliriz. Artık sıkı para politikasına geçiş yaptık. Kaynaklarımızı daha etkin kullanmanın yanında yeni gelir kaynakları oluşturacağız. Satın almalarımızı daha sıkı süzgeçten geçireceğiz. Tedbiri elden bırakmadan gerçekçi bir iyimserlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.