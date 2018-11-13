İz İletişim Felis’te 4 ödül aldı

Türkiye’nin önde gelen markalarına iletişim danışmanlığı yapan İz İletişim, iletişim endüstrisinin en prestijli ödül programlarından biri olan Felis Ödülleri’nde 4 kategoride ödüle layık görüldü. Erdemir’in Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün isimli projesiyle Sürdürülebilirlik ve Sosyal Sorumluluk/Finans-Ekonomi kategorilerinde ödül alan İz İletişim; Siemens Türkiye’nin 20. Opera Yarışması’yla Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Sorumluluk/Kültür-Sanat kategorilerinde ödüllendirildi.