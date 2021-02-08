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Teknoloji İYS uygulaması nedir? İYS nasıl kullanılır?
Teknoloji

İYS uygulaması nedir? İYS nasıl kullanılır?

Ticaret Bakanlığı tarafından vatandaşların kullanıma sunulan İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile izinsiz ticari elektronik iletilerin vatandaşlara gönderilmeden önce engellenmesi ve istenmeyen mesajların artık gelmemesini sağladığı biliniyor. Peki İYS nasıl kullanılır? İşte İYS uygulaması hakkında bilmeniz gerekenler…

Yeniakit Publisher
2021-02-08 18:22:00 -
İYS uygulaması nedir? İYS nasıl kullanılır?

İleti Yönetim Sistemi (İYS), tüm hizmet sağlayıcıların güncel ticari elektronik ileti onaylarını kaydettikleri ulusal veri tabanı sistemidir.

İYS aracılığı ile vatandaşlar, mesajlar için izin verebilirler, daha önceden izin verdikleri mesajların gelmesini engelleyebilirler.

İleti Yönetim Sistemi (İYS) sayesinde vatandaşlar SMS izinlerini artık tek merkezden kolayca yönetebilecek, tercih ettikleri hizmet sağlayıcı ve marka için izin verip verip, ileti almak istemedikleri zaman da reddedebilecekler.

İYS nasıl kullanılır?

Ticari elektronik ileti gönderimi yapan Hizmet Sağlayıcılar, pazarlama, reklam ve kampanya gibi ticari elektronik iletilerini vatandaşlara iletebilmek için aldıkları ticari elektronik ileti izinlerini İYS uygulamasına yükler.

Alıcı vatandaşlar ise uygulamadaki bu izinler için onay veya ret haklarını istedikleri zaman kullanırlar.

Alıcılar, hizmet sağlayıcının veya markasının ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini görüntüleyebilir, gerektiğinde hizmet sağlayıcılara her bir kanal (arama, mesaj ve e-posta) için verdikleri izinleri İYS üzerinden düzenleyebilir.

Tüm bu işlemler iys.org.tr internet sitesi üzerinden de kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 

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