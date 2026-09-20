İyilik Kültür Sanat Merkezi Beyoğlu’nda açıldı

İyilik Kültür Sanat Merkezi (İKSM), sanat üretimini desteklemeyi, geleneksel sanatların sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı ve toplumsal fayda üretmeyi amaçlıyor. Merkezde, düzenli olarak atölyeler düzenlenmesi hedefleniyor.

Beyoğlu Boğazkesen Caddesi No:52’de hizmet verecek olan merkezin açılış programına, çok sayıda davetlinin yanı sıra, sanatçılar, sanatseverler ve İHH gönüllüleri katıldı. Program, yapılan dua ile başladı.

Açılış programında konuşan İHH Mütevelli Heyet Başkan Vekili Hüseyin Oruç, “Bu binayı bağışlayıp giden abimiz inşallah amel defteri kapanmadan hayırlara ortak oluyor. Türkiye’den daha önce bu işlere başlayan bir merkezimiz var. İlk yetim çalışmalarımıza başladığımız Pakistan… Pakistan’da 2000’li yılların başında yetimhanelerimizde kalan çocuklarımız şimdi büyüdüler, yetim merkezlerimizden bir tanesinin içerisinde bir sanat atölyesi oluşturdular. Pakistan’ın en iyi hattatlarının öğretmen olduğu bir hat atölyesi var. Arkamızdaki hat da orada eğitim alan yetim çocuklarımızdan bir tanesinin buraya ilk hediyesi oldu. İnşallah burası, sanatın üzerinden bütün dünyadaki çocuklarımızı ve gönüllülerimizi bir araya getiren bir merkez olacak” dedi.

“Farklı sanat dallarında eğitimler verilecek”

İHH Genel Sekreteri Ahmet Göksun, merkezin farklı yaş gruplarından insanların sanat eğitimi alabilecekleri, çeşitli atölye çalışmalarına katılabilecekleri bir alan olarak faaliyet göstereceğini söyledi. Merkezde farklı sanat dallarında uzmanlar tarafından eğitimler verileceğini söyleyen Göksun, “Burada üretilen eserler merkez bünyesindeki galeride sergilenecek. Mazlum coğrafyalara ulaştırılacak yardımlara katkı sağlamak amacıyla bağış karşılığında eserlerin satışı yapılacak. Bu sayede bağışçılar, hem bir sanat eserine sahip olurken, hem de yaptıkları bağışlarla ihtiyaç sahiplerine destek sunabilecekler” dedi.

İHH Genel Başkan Yardımcısı Muhammet Cihat Çelik ise, İyilik Kültür Sanat Merkezi’nin, sanatın insani yardıma dönüştüğü bir merkez olmasını hedeflediklerini belirtti. Çelik, “Bu alana ilgi duyan, sanatla alakalı çalışma gerçekleştirmek isteyen bütün arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi, gönüllülerimizi bu güzel mekanı ziyaret etmeye ve çalışmalara destek olmaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Satış alanı, iyilik çalışmalarına katkı sağlayacak”

İHH Kadın Başkanı Nazmiye Göltaşı ise, merkezde gençlerin yanı sıra her yaştan insanın kendisini ifade edebilmesi için bir ortam oluşturulduğunu kaydederek, önümüzdeki süreçte atölye çalışmalarının düzenleneceğini söyledi.

Merkez bünyesindeki satış alanının da iyilik çalışmalarına katkı sağlayacağını dile getiren Göltaşı, burada elde edilecek gelirlerin ihtiyaç sahiplerine, özellikle yetimlere ve yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacağını söyledi.

Düzenlenen açılış programı, merkezin tanıtılması ve davetlilerin sergi alanını gezmesinin ardından sona erdi.