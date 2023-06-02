İyiden iyiye kudurdular! TOGG hazımsızlığı artık had safhada... Açık açık işaret etti!

Manga’nın solisti Ferman Akgül’ün seçimlerden önce otomobilin direksiyonunda çekilmiş fotoğrafı TOGG'un resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Bu poz müzik dünyasında bazı eleştirilere sebep oldu. Bunun üzerine şarkıcı ünlü isimlere dava açtı.

Manga grubunun solisti Ferman Akgül, TOGG’un direksiyonunda verdiği pozla gündeme geldi.

Togg pozu dikkat çeken Akgül’ün bu fotoğrafına ilk tepki Redd üyesi Güneş Duru’dan geldi. Duru, Togg'un önüne yatıp 'çiğne beni' diye bağıran vatandaşın haberini alıntılayıp "Çakma rock starlardan biri tanıtımı için bir iki milyon alır, vatandaş altına yatar, bakanı yarışa kalkar…" paylaşımı yaptı.

Ardından müzisyen Aylin Aslım da Duru’nun paylaşımını alıntılayıp, “Kaç milyon aldığını bilmem, bilemem. Türk rock camiası 'kol kırılır, yen içinde kalır'cıdır" diyerek eleştirilerde bulundu.

Ferman Akgül ise bu eleştirilere karşı dava yoluna gitmeyi tercih etti. Akgül Güneş Duru, Aylin Aslım ve Doğan Duru hakkında ‘kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu' iddiasıyla dava açtı.

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Davanın seçimden sonra açıldığı iddiasını ise Akgül'ün avukatı sosyal medyadan yalanladı.