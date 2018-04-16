İyice uçtular! Robot belediye başkanlığına aday oldu
Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapay zekâ ile çalışan Al isimli robot, belediye başkanlığına aday oldu16 Nisan 2018 Pazartesi 09:08
Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir robot, belediye başkanlığına aday oldu. Tokyo’nun banliyösü Tama’da Robot Al, “herkese fayda sağlayacak adil ve dengeli politikalar” vaadinde bulunuyor.
Gazete Habertürk'ün haberine göre yapay zekâ, diğer rakipleri gibi sokaklara afişlerini astırıp seçim kampanyası düzenliyor.
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