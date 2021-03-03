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Siyaset İyice sıyırdılar! CHP'li Veli Ağbaba: Koronavirüsü Erdoğan yayıyor
Siyaset

İyice sıyırdılar! CHP'li Veli Ağbaba: Koronavirüsü Erdoğan yayıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüsü Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaydığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 18:20:00 -
İyice sıyırdılar! CHP'li Veli Ağbaba: Koronavirüsü Erdoğan yayıyor

 yeniakit.com.tr 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamayla "iyice sıyırdılar" dedirtti.

Yaptığı açıklamayla komik duruma düşen CHP'li Ağbaba, koronavirüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaydığını iddia etti.

Ağbaba, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Recep Tayyip Erdoğan nereye gitti?

Erdoğan'ın nerede olduğunu merak ediyorsanız Covid-19 haritasına bakın!

Sağlık Bakanına çağrı yapıyorum:

Eğer salgının daha fazla yayılmasını istemiyorsan Erdoğan'ı Saray'da tut, başka bir şey istemiyoruz."

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Yorumlar

Amine

Rabbim akıldan etmesin
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Cabbar

Chpkk da ciddiyetten uzak tükenişin kanıtı.
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