İyice sıyırdılar! CHP'li Veli Ağbaba: Koronavirüsü Erdoğan yayıyor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, koronavirüsü Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaydığını iddia etti.
yeniakit.com.tr
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı açıklamayla "iyice sıyırdılar" dedirtti.
Yaptığı açıklamayla komik duruma düşen CHP'li Ağbaba, koronavirüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaydığını iddia etti.
Ağbaba, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
"Recep Tayyip Erdoğan nereye gitti?
Erdoğan'ın nerede olduğunu merak ediyorsanız Covid-19 haritasına bakın!
Sağlık Bakanına çağrı yapıyorum:
Eğer salgının daha fazla yayılmasını istemiyorsan Erdoğan'ı Saray'da tut, başka bir şey istemiyoruz."