İyice saçmaladı! CHP'li Mahmut Tanal, asgari ücreti Diyanet'e bağladı

Diyanet İşleri Başkanlığına saldırmak için sebep arayan muhalefetten ilginç bir iddia daha geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, saçmalamanın dozunu kaçırdı. Tanal, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "TÜİK, ‘Üzerimize kalıyor’ diyerek, asgari geçim hesabını yapmaktan kaçınıyor. TÜİK kenara çekilince anlaşılan iktidar, Diyanet’in fitre hesabıyla asgari ücreti belirliyor." şeklinde ilginç bir iddia ortaya attı.

"3 bin 567 rakamı, Diyanet’in fitre rakamına denk geliyor." iddiasında bulunan Tanal, "Galiba kıyamet yaklaşıyor! Diyanet hesap işleriyle gündeme geldiğine göre TÜİK de yakında din işleriyle karşımıza çıkar!" diyerek tepki çekti.