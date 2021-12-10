  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İyice saçmaladı! CHP'li Mahmut Tanal, asgari ücreti Diyanet'e bağladı
Gündem

İyice saçmaladı! CHP'li Mahmut Tanal, asgari ücreti Diyanet'e bağladı

Diyanet İşleri Başkanlığına saldırmak için sebep arayan muhalefetten ilginç bir çıkış daha geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 16:27:00 -
İyice saçmaladı! CHP'li Mahmut Tanal, asgari ücreti Diyanet'e bağladı

Diyanet İşleri Başkanlığına saldırmak için sebep arayan muhalefetten ilginç bir iddia daha geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, saçmalamanın dozunu kaçırdı. Tanal, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "TÜİK, ‘Üzerimize kalıyor’ diyerek, asgari geçim hesabını yapmaktan kaçınıyor. TÜİK kenara çekilince anlaşılan iktidar, Diyanet’in fitre hesabıyla asgari ücreti belirliyor." şeklinde ilginç bir iddia ortaya attı.

"3 bin 567 rakamı, Diyanet’in fitre rakamına denk geliyor." iddiasında bulunan Tanal, "Galiba kıyamet yaklaşıyor! Diyanet hesap işleriyle gündeme geldiğine göre TÜİK de yakında din işleriyle karşımıza çıkar!" diyerek tepki çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?
Spor

UEFA Avrupa Ligi'nde format ne? Avrupa Ligi play-off turu ne kimler oynayacak?

Avrupa Ligi play-off maçları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi’nde 2021-2022 sezonunda play-off sistemi uygulanmaya başladı. Avrupa Ligi’nde grupla..
BAE'den Bayraktar TB2 bombası
Ekonomi

BAE'den Bayraktar TB2 bombası

Türkiye ile yeni sayfa açan Birleşik Arap Emirlikleri'nin TB2 Bayraktar alma niyeti olduğunu duyurdu.
MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...
Ekonomi

MÜSİAD’dan dikkat çeken dolar çıkışı: 2-3 ay sonra döviz...

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, döviz kurundaki dalgalanmalara ilişkin konuştu. Asmalı, “Bir i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay