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Gündem İyice köşeye sıkıştılar! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
Gündem

İyice köşeye sıkıştılar! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-13 21:26:00 -
İyice köşeye sıkıştılar! PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

TSK'nın başarılı operasyonlarıyla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK'dan kaçışlar sürüyor. MSB, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin, Habur'daki Hudut Karakolu'na teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolu'muza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

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