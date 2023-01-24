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Gündem İyice kaşınmaya başladılar! Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı
Gündem

İyice kaşınmaya başladılar! Yunanistan'dan skandal Türkiye çıkışı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, aklınca Türkiye'ye aba altından sopa gösterdi.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 21:16:00 - 2023-01-24 21:18:39

Yunanistan'da Türkiye gündemden düşmüyor. Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki ülke arasındaki gerilimlerin sürekli arttığını söyledi.

Seçim etkinliğinde konuşan Dendias, yine Türkiye'yi hedef aldı. İki ülke arasındaki gerginliği Türkiye'nin çıkardığını öne sürdü.

Türkiye'den korkmadıklarını söyleyen Dendias, Türkiye gibi tehdit dilini tercih etmediklerini iddia etti.

Yunan bakan, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışına değindi. Yunan bakan Ankara'nın ilk savaş uçağını modernize ettiğinde Yunanistan'ın elinde 83 adet Viper seviyesine yükseltilmiş F-16 jeti olacağını öne sürdü. 24 Rafela jetinin yanı sıra ABD'den ilk F-35 savaş uçağını da alacaklarını ifade etti.

Dendias'tan skandal açıklama

Skandal bir açıklama yapan Dendias, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Türkiye'ye örnek olması gerektiğini söyledi.

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