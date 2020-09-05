İyice kafayı yediler... Yunan medyasından akılalmaz Türkiye iddiası

yeniakit.com.tr

Türkiye ve Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Bir yandan Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı harekete geçirmeye çalışan Yunanistan diğer yandan provokatif ve hukuk tanımaz davranışlarını sürdürüyor. Türkiye karşısında çaresiz kalan ve köşeye sıkışan Yunanistan'ın son iddiası ise "bu kadarına da pes" dedirtti.

Alman basınında çıkan haberleri kaynak gösteren Yunan medyası akılalmaz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın generallerinden birine talimat vererek Yunanistan ile savaş çıkarmasını istediğini ileri süren Yunan medyası, "Türk donanması Akdeniz'de bir Yunan savaş gemisini batıracaktı" dedi.

Erdoğan'ın bölgedeki hamleleriyle Türkiye içindeki etkisini güçlendirmek ve bütün Türkleri kendi himayesine altında birleştirmek istediğini aktaran Yunan medyası Türkiye'yi "savaş peşinde koşan" bir ülke olarak nitelendirdi.