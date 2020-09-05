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Gündem İyice kafayı yediler... Yunan medyasından akılalmaz Türkiye iddiası
Gündem

İyice kafayı yediler... Yunan medyasından akılalmaz Türkiye iddiası

Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilim sürerken Yunan medyası akılalmaz bir iddia ortaya attı. Yunan medyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın generallerinden birine talimat vererek Yunanistan'a ait bir savaş gemisinin batırılması istediğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 15:21:00 - 2020-09-05 15:52:53

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Batı'nın şımarık çocuğu Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim giderek tırmanıyor. Bir yandan Avrupa Birliği'ni Türkiye'ye karşı harekete geçirmeye çalışan Yunanistan diğer yandan provokatif ve hukuk tanımaz davranışlarını sürdürüyor. Türkiye karşısında çaresiz kalan ve köşeye sıkışan Yunanistan'ın son iddiası ise "bu kadarına da pes" dedirtti.

Alman basınında çıkan haberleri kaynak gösteren Yunan medyası akılalmaz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye ve Yunanistan arasında savaş çıkarmaya çalıştığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın generallerinden birine talimat vererek Yunanistan ile savaş çıkarmasını istediğini ileri süren Yunan medyası, "Türk donanması Akdeniz'de bir Yunan savaş gemisini batıracaktı" dedi.

Erdoğan'ın bölgedeki hamleleriyle Türkiye içindeki etkisini güçlendirmek ve bütün Türkleri kendi himayesine altında birleştirmek istediğini aktaran Yunan medyası Türkiye'yi "savaş peşinde koşan" bir ülke olarak nitelendirdi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bu zavallılarda kendilerine bizi rakip gösterip teselli buluyor ,bakın ha büyük devletlerede kafa tutabiliyoruz diye
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