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Dünya İyice delirdiler! "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"
Dünya

İyice delirdiler! "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"

Yunanistan'da Türkiye düşmanlığı farklı bir seviyeye çıktı. Hazımsız Yunan medyası, "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız" manşetiyle çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:06:00 -
İyice delirdiler! "Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız"

Her gün bir Türkiye haberi ile güne başlayan, sürekli provokatif başlık ve içeriklerle okuyucularının karşısına çıkan Yunan gazetesi Pentapostagma, bu sefer çok ileri giderek "Yardım geliyor: Türkiye'yi İsrail silahlarıyla vuracağız" manşetini attı.

Atina'nın Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını alması ve F-16'ları "Viper" seviyesine modernize etmeye başlamasıyla, Doğu Akdeniz ve Ege'de güç dengesini kendi lehlerine çevirdiklerini iddia eden Yunan gazetesi Pentapostagma, İsrail ile olan iyi ilişkilerinden yararlanarak, ordunun daha modern silahlarla takviye edilmesi gerektiğini yazdı.

İsrail tarafından geliştirilen ve ilk kez 2019'da Suriye'de kullanılan süpersonik Rampage füzelerinin alınmasını gerektiğini kaydeden gazete, yine İsrail yapımı Spice güdüm kitlerinin de envantere katılmasının önemine değinerek, bu konuda görüşmeler yürütüldüğünü iddia etti.

Ege doğusuna radar sistemi

Başka bir Yunan sitesi Realnews'in bir haberine atıfta bulunan Pentapostagma, Atina'nın, balistik füzelere karşı koruma sağlayan ve her biri 12-15 milyon dolar değerinde 5 radar sistemi almayı düşündüğünü kaydederek, bu radarların Ege'nin doğusundaki adalara tam koruma sağlayacağını aktardı.

İsrail'den satın alacaklar

Başbakan Miçotakis'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemini almak için Tel Aviv yönetimiyle görüşmeleri bizzat yürüttüğünü belirten gazete, bu sistemin Yunan hava sahasını korumanın anahtarı olacağını yazdı.

"Ankara rahatlıkla vurulabilir"

Yunan donanmasının da takviyeye ihtiyacı olduğunu aktaran Pentapostagma isimli gazete, bu açığın Fransa'dan alınacak sistemlerle kapatılacağını öne sürdü.

Paris yönetiminin Yunanistan'a Belhara fırkateynlerinin yanı sıra SCALP seyir füzelerinin satışına da yeşil ışık yaktığını iddia eden gazete, haberini şu cümlelerle sonlandırdı:

"Türkler, Fransa'nın bu füzeleri Yunanistan'a satmasından korkuyor. Bu füzelerin menzili 1000 km. Belhara fırkatenlerinden fırlatılacak bu füzeler Ankara'daki hedefleri rahatlıkla vurabilir."

Kaynak: Haber7

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Yorumlar

Ertan Akdeniz

Selaniği gelin işgal edin diyorlar yani
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Harami Uzunel'in yeğeni Harami Eliuzun

Arkalarında ABD var ABD silahları,robot askerleri Fransız İsrail silahları AB gücü Arap gücü var bizim arkamızda da Osmanlı dizileri ile hayal aleminde yaşayanlar var ......
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