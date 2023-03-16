İyice delirdiler... "Putin gizli AKP'li"

T24'te köşe yazan Hakan Aksay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı lekelemeye kalkarken iyice zırvaladı.

"Putin gizli bir AKP’li mi, seçim kampanyasında meydanlara çıkar mı?" başlıklı yazısında Aksay, "Tabii yine de ona “AKP’li” demek pek uygun olmayabilir. Sonuçta dünyanın en büyük ülkesinin başında." ifadesini kullandı ve Putin'in Rusya menfaati için Erdoğan'ı desteklediğini savundu.

Aksay şöyle yazdı:

Hayat ilginç. Politika da öyle.

Çok değil, bundan sadece 7,5 yıl önce Türkiye’nin bir Rus jetini düşürmesi sonucu Rusya ile savaşın eşiğine gelmiştik.

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Putin sinirden kararmış bir yüz ifadesiyle Erdoğan’a veryansın ediyor, “sırtımdan bıçaklandım” diye duygularını ortaya koyuyordu.

Devamında üstü örtülü de olsa tehdit savurmaktan geri durmuyordu:

“Cevabımız domates (ambargosu) ile sınırlı olmayacaktır.”

Ruslar yaptırımlara çok dayanıklı. Batı ne yaparsa yapsın inatla direniyorlar. Ama Türkiye öyle çıkmadı. Rus yaptırımlarından canı yanınca yedi ay sonra “lisanımünasip” ile Kremlin’den özür diledi ve barışıldı.

Sonra bizdeki o acayip “darbe meselesi”, onun ardından da Büyükelçi’nin öldürülmesi falan derken bir de baktık, Putin ve Erdoğan can ciğer kuzu sarması olmuşlar. Tümüyle farklı siyasetleri savunurken bile birbirlerini “dost, müttefik, güvenilir ortak” ilan ediyorlar.

Aksay uçak düşürülmesinden bahsetse de, "Emri ben verdim" diyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun adını anmadı. Altılı masayı destekleyen T24'ün yazarı Erdoğan'a saldıranların düştüğü noktayı gözler önüne serdi.