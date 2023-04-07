İyice azıtan solak güruha tokat gibi cevap: Eğer Erdoğan diktatör biri olsaydı...

Türkiye'nin kaderini belirleyecek 14 Mayıs seçimlerine artık sayılı günler kalırken insanlıktan zerre nasibini almayan solak güruh iyice azıtarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine hakaretler savurmaya başladı.

Bir yandan ülkede ifade özgürlüğü olmadığını iddia eden diğer yandan ise her istediğini söyleyip kin ve nefret saçan solak güruh Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "diktatörlük" ile suçlarken Erdoğan'ın ailesini de hedef almaktan geri durmadı.

Erdoğan'a ve ailesine türlü iğrenç hakaretleri eden solak güruha bir kadın sosyal medya kullanıcısından tokat gibi bir cevap geldi.

Kadın sosyal medya kullanıcısı çektiği videoda şunları söyledi:

"Ölmüş annesine küfrettiniz sustu, eşine pankart açıp küfrettiniz sustu, gelinine ve damadına demediğinizi bırakmadınız yine sustu, yeni doğmuş torunu üzerinden prim yapmaya kalktınız yine sustu. Erdoğan eğer sizin dediğiniz gibi diktatör olsaydı sizi çoktan yağlı kazığa oturtmuştu. Bilmem anlatabildim mi?"

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