"İyi Tarım Uygulaması" 33 üretici sertifika aldı

Türkiye’de bir ilk olan ve Elazığ’da yapılan "İyi Tarım Uygulaması" projesi kapsamında eğitim alan 33 üreticiye sertifika verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İyi Tarım Uygulaması" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 33 üretici eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan 33 üreticiye sertifika verildi.

Türkiye’de bir ilk olan uygulamayı Muratcık köyünde başlattıklarını ifade eden İl Müdürü Turan Karahan, “Bugün geldiğimiz noktada başarılı bir şekilde yürüttüğümüz bu projenin gerçekleştiricisi olan üreticilerimize sertifikalarını vermek üzere bir aradayız. İyi ve organik tarım dediğimizde hepimiz biliyoruz ki dünyanın gidişatı buraya gidiyor. Güvenilir gıdaya ulaşmanın en temel noktası tarlada başlar. Tarladan soframıza gelen ürünlerin kaliteli iyi ve organik tarım çerçevesinde insan sağlığı üzerinde etkisi olan kimyasalları kullanmadan yada dengeli kullanarak ürün elde edip sofralarımıza getirdiğimiz zaman sağlıklı beslenmiş olacağız. Hastalıklardan da kurtulmuş olacağız. Bizlerde bu hedefle yola çıkarak bakanlığa sunmuş olduğumuz projeyle yaklaşık 560 bin liralık bir bütçe onaylanması ile birlikte Muratcık’ı iyi tarım uygulaması köyü ilan ettik"dedi.

Üreticilerle birlikte köy okulunun tadilatını yapıp iyi tarım ofisi haline getirdiklerini belirten Karahan," Orada hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de üreticilerimize iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamaları ile ilgili eğitimlerimizi devam ettireceğiz. İlk defa ilimizin Ağın ilçesinde bakanlığın ve hükümetin vermiş olduğu destek ile ciddi manada badem adaları oluştu. Bu adaları da iyi tarım uygulanması projesine dahil ettik. Oradaki üreticilerimizde üretimlerini iyi tarım ile yapıyorlar”diye konuştu.