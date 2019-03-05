0553 313 94 23

"İyi Tarım Uygulaması" 33 üretici sertifika aldı

Türkiye’de bir ilk olan ve Elazığ’da yapılan"İyi Tarım Uygulaması" projesi kapsamında eğitim alan 33 üreticiyesertifika verildi.

05 Mart 2019 Salı 13:22
"İyi Tarım Uygulaması" 33 üretici sertifika aldı

Türkiye’de bir ilk olan ve Elazığ’da yapılan "İyi Tarım Uygulaması" projesi kapsamında eğitim alan 33 üreticiye sertifika verildi.

 

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İyi Tarım Uygulaması" projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında 33 üretici eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan 33 üreticiye sertifika verildi.

 

Türkiye’de bir ilk olan uygulamayı Muratcık köyünde başlattıklarını ifade eden İl Müdürü Turan Karahan, “Bugün geldiğimiz noktada başarılı bir şekilde yürüttüğümüz bu projenin gerçekleştiricisi olan üreticilerimize sertifikalarını vermek üzere bir aradayız. İyi ve organik tarım dediğimizde hepimiz biliyoruz ki dünyanın gidişatı buraya gidiyor. Güvenilir gıdaya ulaşmanın en temel noktası tarlada başlar. Tarladan soframıza gelen ürünlerin kaliteli iyi ve organik tarım çerçevesinde insan sağlığı üzerinde etkisi olan kimyasalları kullanmadan yada dengeli kullanarak ürün elde edip sofralarımıza getirdiğimiz zaman sağlıklı beslenmiş olacağız. Hastalıklardan da kurtulmuş olacağız. Bizlerde bu hedefle yola çıkarak bakanlığa sunmuş olduğumuz projeyle yaklaşık 560 bin liralık bir bütçe onaylanması ile birlikte Muratcık’ı iyi tarım uygulaması köyü ilan ettik"dedi.

 

Üreticilerle birlikte köy okulunun tadilatını yapıp iyi tarım ofisi haline getirdiklerini belirten Karahan," Orada hem çocuklarımıza hem gençlerimize hem de üreticilerimize iyi tarım uygulamaları ve organik tarım uygulamaları ile ilgili eğitimlerimizi devam ettireceğiz. İlk defa ilimizin Ağın ilçesinde bakanlığın ve hükümetin vermiş olduğu destek ile ciddi manada badem adaları oluştu. Bu adaları da iyi tarım uygulanması projesine dahil ettik. Oradaki üreticilerimizde üretimlerini iyi tarım ile yapıyorlar”diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 13:22
  1. Elazığ
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi çekmek için bankaya giden adama büyük şok
    1. Kredi çekmek için bankaya giden adama..
    2. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
    3. Trafik kazasında hayatını kaybeden..
    4. "Bugün milletimiz hem iktidar, hem..
    5. FETÖ'nün "mahrem imamları" davası
    6. ERÜ Tıp Fakültesi Hastaneleri, Dünya..
    7. Serge Gnabry 4 yıl daha Bayern Münih’te
    8. İngiltere’de bir kişinin AIDS’ten..
    9. Bahçeli: Sayın Kılıçdaroğlu’nun..
    10. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    11. Bahçeli'den çok sert açıklama!
    12. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "CHP Genel..
    13. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 7..
    14. Başkan Şahin: “Atakum’a hizmet için..
    15. MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Zillet..
    16. Dilipak, vesayetin derin gerçeklerini..
    17. Bakan Pekcan; Zeytin Dalı Sınır Kapısı..
    18. Önce birlikte yaşadığı kadını sonra..
    19. Gençlerin bağımlılıkla mücadele için..
    20. Sattıklarının parasını alamayınca..
    21. Chia tohumu nedir, nasıl kullanılır?
    22. AYD Alışveriş Ekonomisi Zirvesi
    23. Başkan Erdoğan: Bay Kemal İstanbul'u..
    24. Tok’tan iddialı projeler
    25. Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı..
    26. İZODER, 2019’un ilk ‘Yalıtım..
    27. Yol kenarında bulunan cesedin sırrı..
    28. "Taraftarımızdan destek değil, sağduyu..
    29. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: "Zeytin..
    30. Başkan Altay: Türkiye’de ilklerden..
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Sözcü’den Başkan Erdoğan’a tam sayfa idam tehdidi
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Melih Gökçek'ten olay paylaşım! CHP'li adayın PKK bağlantısını deşifre etti
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Katar'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    Erdoğan talimatı verdi! Ülke ihtiyacının tamamı Samsun'dan karşılanacak
    23 zincir markete soruşturma
    23 zincir markete soruşturma

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    Mısır'da darbeci Sisi'yi çıldırtan eylem: Bakın paraların üzerine ne yazıyorlar!
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar
    İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan içeri para dolu zarflar atıyorlar