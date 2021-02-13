İYİ Parti'yle Vatan Partisi arasında “Cinping Perinçek” gerilimi

İYİ Parti ile Vatan Partisi arasındaki Twitter atışması gündem oldu. Çin yeni yılı nedenilye Maocu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e bir gönderme yapan İYİ Parti'ye, Vatan Partisi'nden sert tepki geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Doğu Perinçek'e “Çin” göndermesi yaparak “Cinping Perinçek” diye hitap etmesinin ardından, “Sayın Cinping Perinçek'in yeni yılını kutluyoruz” notuyla paylaşım yapıldı. Mesajda, Çin yeni yılının kutlandığına dair bir haber de yer aldı ve Doğu Perinçek’in Twitter hesabı da etiketlendi.

İYİ Parti’nin paylaşımı üzerine Vatan Partisi’nden sert bir cevap geldi. Vatan Partisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “100 yıl önce İngiliz işbirlikçisi Ali Kemaller, Mustafa Kemal Paşa için "Bolşevik Kemal" diyordu. Aynı gemidesiniz" denildi ve Akşener etiketlendi.