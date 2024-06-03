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Siyaset İYİ Parti'yi sarsan istifa!
Siyaset

İYİ Parti'yi sarsan istifa!

Yeniakit Publisher
2024-06-03 10:37:00 -
İYİ Parti'yi sarsan istifa!

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın ardından Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir de partisinden istifa etti.

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor. Antalya Milletvekili Aykut Kaya’nın ardından Erzurum Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir de partisinden istifa etti.

Yerel seçimlerin ardından genel başkan değişimine giden İYİ Parti’de sular durulmuyor. 31 Mart’ta Erzurum Horasan’da Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Özdemir partiden istifa etti. Partiden geçtiğimiz günlerde de Antalya Milletvekili Aykut Kaya istifa etmişti.

DERVİŞOĞLU'NA "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ YAPMIŞTI

9 Mayıs'ta İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'na hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren Özdemir, "En önemli ve en başta tebriğimiz Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu'na Sayın Dervişoğlu bizim için çok kıymetli, değerli isimdir. İYİ Parti camiasına, Türkiye'ye ve Türk milletine hayırlı olsun. Türkiye'nin meseleleri noktasında önemli hizmetlerde bulunan Sayın Genel Başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı olsun. Bilgisi, birikimi, tecrübesiyle, bu görevi layıkıyla yapacağına da yürekten inanıyorum, başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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