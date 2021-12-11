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Gündem İyi Parti’yi karıştıran afiş: ‘Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti diyenlere kötü haber!
Gündem

İyi Parti’yi karıştıran afiş: ‘Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti diyenlere kötü haber!

Milliyet yazarı Zafer Şahin, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti’ diyenlere kötü haberi köşesinden duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 12:47:00 - 2021-12-11 12:49:27
İyi Parti’yi karıştıran afiş: ‘Erdoğan’ı bırakıp Akşener’e gitti diyenlere kötü haber!

Şahin, bugünkü köşesinde AK Parti’den ayrılıp İYİ Parti’ye yanaşan Andy-Ar Araştırma’nın sahibi Faruk Acar’la yolların ayrıldığını açıkladı. 

Milliyet yazarı Zafer Şahin, Faruk Acar ile yolların ayrılmasını “Ömer’in Yol’ başlıklı kampanyaya 30 milyon liralık bütçe ayrılmasının neden olduğunu kaydetti. 

‘Kötü haberim var’ diyerek duyurdu!

Zafer Şahin, şunları yazdı:

“Ömer’in yolu, Faruk’un sonu… İyi Parti’nin yeni kampanyacısı Faruk Acar’ın gelişi epey ses getirmişti. İşi ‘Erdoğan’a seçim kazandıran adam Akşener’i tercih etti’ sığlığına kadar taşıyanlara kötü bir haberim var.”  

“Kampanya partiyi karıştırdı”

‘Ömer’in yolu’ kampanyasının partiyi karıştırdığını dile getiren Zafer Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

İyi Parti, dört aylığına anlaştığı Acar ile yola devam etmeme kararı almış. Yüksek bütçeli -iddiaya göre 30 milyon nakit- ‘Ömer’in yolu’ kampanyası partiyi karıştırmış.” 

“Onun da kokusu yakında çıkar”

“Kimi bu afişlerin İyi Parti’yi muhafazakârlarla sorunu olan bir siyasi hareket gibi gösterdiğini düşünüyor.” diyen Zafer Şahin, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Kimi de Alevi vatandaşları rahatsız ettiğini savunuyor. Ama burada asıl üzerinde durulması gereken husus, Acar’ın bu yüksek bütçeli kampanyalarının nasıl finanse edildiği sorusu. Onun da kokusu yakında çıkar.”

 

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