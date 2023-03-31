İyi Parti'ye saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Bu saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

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