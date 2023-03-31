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Gündem İyi Parti'ye saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama
Gündem

İyi Parti'ye saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

Yeniakit Publisher
2023-03-31 15:01:00 -
İyi Parti'ye saldırı sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Bu saldırı, bir provokasyondur" ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İYİ Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Bu saldırı, bir provokasyondur. Olayı aydınlatmak için polisimiz tahkikat yapmaktadır. Ancak olayın nedeni belirlenmeden husumet yöneltmek hem provokasyon hem de bu menfur olay üzerinden siyasi fırsatçılık yaymaktır. Fail/failler en yakın zamanda bulunacaktır" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Hasan

Hep aynı hikaye kendileri yaptırıyor suçu başkalarına atıyorlar bunu hdplilerde kaç defa yaptı.

sahi biz bu filmleri çok gördük

Kesinlikle provakasyondur ve iyi partiye kaybettiği puanı kazandırmak amacına hizmet için gibi görünüyor
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