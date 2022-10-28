İYİ Parti’ye katılan Turan Çömez’in Meral Akşener’i çıldırtacak fotoğrafı: PKK’lı Mustafa Topkaya ile omuz omuza…

Geçtiğimiz hafta Meral Akşener’in danışmanı olarak İYİ Parti’ye katılan Turan Çömez’in Londra’da firari olarak yaşadığı dönemde PKK terör örgütünün üst düzey isimleri ile oldukça samimi olduğu ortaya çıktı.

Londra’daki PKK mafyasının elebaşı olan ve Londra PKK Halkevi başkanlığı yapan Mustafa Topkaya’nın uyuşturucu ticareti başta olmak üzere pek çok suçtan sabıkası bulunuyor. Londra’nın bu Harringey bölgesinde PKK’ya ait dernek ve örgüt evlerinin yöneticiliğini yapan Topkaya’nın kurduğu çete ile uyuşturucu ticareti ve haraç toplama gibi pek çok suça karıştığı ancak İngiliz istihbaratı tarafından korunduğu defalarca İngiliz medyasında yer almıştı.

TURAN ÇÖMEZ İLE SAMİMİ FOTOĞRAFI ÇIKTI

2008 yılında Londra’ya kaçan AK Parti eski milletvekili Turan Çömez’in Londra’da yaşadığı 15 yıl boyunca Türkiye karşıtı lobiler ile yakın ilişkide olduğu ve Türkiye karşıtı propaganda yaptığı biliniyordu.

Türkiye’ye döndükten sonra İYİ Parti’ye katılan ve Meral Akşener’in danışmanlığı görevine getirilen Turan Çömez’in PKK’lı Mustafa Topkaya ile yakın dost olduğu ortaya çıktı.

PERVİN BULDAN’IN KAYINBİRADERİ İLE ORTAK

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in başdanışmanı Turan Çömez’in sarılarak poz verdiği Mustafa Topkaya, PKK’nın Avrupa’daki uyuşturucu trafiğini yönetiyor.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın öldürülen uyuşturucu baronu kocası Savaş Buldan’ın kardeşi olan Nihat Buldan 2001 yılında Londra’da uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle yakalanmış, yargılanmış ve 16 yıl hapse mahkum edilmişti. Kraliyet Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, Buldan’ı organize uyuşturucu ticaretinde “Türkiye ayağından sorumlu” , öteki sanık Mehmet Topkaya’yı da “İngiltere’den sorumlu” olmakla suçlamıştı.

EROİN DEMOKRATLARI

Usta gazeteci Behiç Kılıç, Mustafa Topkaya ile HDP-PKK arasındaki ilişkiyi 2009 yılında Yeniçağ Gazatesi’ndeki köşesinde şöyle anlatmıştı:

Bildiğiniz gibi, alemin bir ünlüsü de bu Pervin Buldan adlı hanımefendidir.. Kendileri DTP’den vekil… Kocası, öldürülen uyuştutucu baronlarından Savaş Buldan’dı… Bu hanımın kayınbiraderi de ünlü bir uyuşturucu taciri!…

Pervin hanımın işi malum!..

Nihat Buldan, yengesinin TBMM plakalı aracında uyuşturucu ile yakalanmıştı en son…

Hikayesi?..

NİHAT Buldan’ın hikayesi, ülkemizin sahipsizliğinin ve başıboşluğunun da bir kesitidir!.. Bu başıboşluk yüzünden, PKK bağlantılı uyuşturucu kaçakçıları, “Saygın, işadamı ve hatta siyasetçi” kimlikleri ile donanırken, onlarla mücadele eden devlet görevlilerinin yerden yere vurulduğu, linç edildikleri, satılmış medya ve işbirlikçi bürokratlarca hedef haline getirildiklerini biliyoruz!..

Eğer ki; ülkeyi yönetenler… Siyasiler, askerler, PKK çetesinin vahşetinden sonra, kurbanların ardından gözyaşı dökeceklerine ülkeye sahip olmak istiyorlarsa… izleri doğru sürmeli, ilişkileri iyi okumalı ve çetenin adımlarının önünü kesmelidirler…

İz sürülmediği için çete özgürdür!..

Olaylardan teğet geçişle yetiniliyor!..

Bu yüzden PKK çetesi mafya-siyaset-ticaret üçlemesi üzerinde rahatça örgütlenerek gelişiyor ve zenginleşiyor!..

Yıl 2001 Londra…

Ağır ceza mahkemesi, iki aydır baktığı uyuşturucu davasını sonuçlandırıyor… Mahkeme Başkanı Bayan Tapping, jürinin suçlu bulduğu sanıklara kararı açıklıyor… 34 kilo eroinle yakalanan Haydar İspir ve İsmail Kar’a 18 yıl hapis, Nihat Buldan’a 16 yıl hapis cezası veriyor…

Hakim Tapping kararı açıklarken, Buldan’ın kendisini siyasi kişilik olarak tanıttığını belirterek, “Ancak bu saygınlığı kötüye kullanması üzücüdür. Eroinle yakalanmamasına rağmen, polisin sunduğu kanıtlara dayanarak 16 yıl hapis cezası veriyorum. Cezasını tamamladıktan sonra ülkesine sınırdışı edilecektir” diyor…

Hakim ve jüri, Nihat Buldan’ı son derece emin olarak eroin kaçakçısı olarak niteliyor o ise “Siyasetçi” olduğu iddiasında bulunuyor ve doğru söylüyor!.. Çünkü kendisi HADEP kurucularından ve hatta 1999 seçimlerinde milletvekili adaylarındandır… Partisi barajı geçseydi TBMM üyesi de olacaktı… Parti olarak, haksızlığa uğradıkları iddiasındaydılar ve kendi değerlendirmelerine göre 31 kişi olarak aslında milletvekiliydiler!..

Londra’da yapılan operasyonda Savcı, İngiliz narkotik polisince piyasa değeri 2.5 milyon sterlin olan 34 kilo eroinle yakalanan sanıkların, 14 ay telefonlarının dinlendiğini, araçlarına gizli dinleme cihazı yerleştirildiğini ve görüşmelerinin de videoya çekildiğini söyledi.

Harringey çetesi..

Sanık avukatı savunmasında, Buldan’ın, sanık Mehmet Topkaya ve Abdullah Baybaşin arasındaki anlaşmazlığı gidermek için Londra’da bulunduğunu öne sürüp, müvekkilinin suçsuz olduğunu iddia etti. Avukat, “Müvekkilimin eroinle hiçbir bağlantısı yok. Yargılanan sanıkların hiçbirini kişisel olarak tanımıyor. 16 yaşındaki oğluyla Londra’ya gelerek ucuz bir otelde kalmıştır. İngilizce bile bilmemektedir. Türkiye’deki Kürt toplumunda saygın bir yeri olduğundan Londra’daki iki Kürt aile arasındaki anlaşmazlığı gidermek istemiştir” dedi.

Sanıklardan Mehmet Topkaya da Baybaşin’in tehdidiyle uyuşturucu ticaretine karıştığını belirterek, Baybaşin ile arasındaki sorunu çözmek amacıyla HADEP’ten yardım istediğini ve Buldan’ın gönderildiğini söyledi. Mahkemede, Nihat Buldan’ın kimliğinden dolayı PKK -HADEP ilişkisi de ele alındı. Malatyalı Mehmet Topkaya’nın 1985‘te turist olarak geldiği İngiltere’de 1987’de politik sığınma istediği öğrenildi. Savunma avukatlarının tanık gösterdiği HADEP Genel Başkan Yardımcısı Hamit Geylani, İngiltere Başkonsolosluğu’ndan vize alamayınca Buldan’a destek mektubu gönderdi. Sanıklardan Mehmet Topkaya’nın ise başka bir jüri önünde tekrar yargılanmasına karar verildi. Harrow Kraliyet Mahkemesi’ndeki duruşmada savcı, Buldan’ı organize uyuşturucu ticaretinde “Türkiye ayağından sorumlu” , Topkaya’yı da “İngiltere’den sorumlu” olmakla suçladı.

Buraya kadar sindire sindire okuduğunuzu ümit ediyorum!.. Asıl “Parmak ısırtacak ilişkiler” in hikayesi bundan sonra başlayacak!.. Bu yüzden, buraya kadar yazdıklarımın akılda kalması, yazıda geçen Mehmet Topkaya isminin de unutulmaması gerekiyor.