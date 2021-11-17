İYİ Parti'ye anket şoku! Lütfü Türkkan’ın skandalı sonrası ünlü anketçi açıkladı
Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın şehit ağabeyine küfrü sonrası İP oylarında yüzde 16'lık bir gerileme yaşandığını söyledi.
Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken Lütfü Türkkan açıklaması yaptı. İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, şehit ağabeyi Tahir Gümren’e ağır küfür etmişti.
Yüzde 16 oy kaybı
Bu küfür olayından sonra Genar Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, “Yaptığımız son araştırmada, İyi Partili Lütfü Türkkan olayının İyİ Parti’ye kendi oyundan %16 oy kaybettirdiği görülmüştür” ifadelerini kullandı.