İYİ Parti'nin yönetim kadrosunda görev değişikliği İYİ Parti Antalya İl Başkanlığında yönetim değişti. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, İl Başkanlığına Ahmet Aydın'ın yerine Meral Akşener'in yardımcısı Yavuz Temizer'in atandığını açıkladı.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi,Antalya İl Başkanlığında Ahmet Aydın'ın yerine Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Temizer'in atandığını bildirdi. İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, AA'ya yaptığı açıklamada, Antalya İl Başkanlığında görev değişikliği yapıldığını söyledi. İl teşkilatında bir kutuplaşma olduğunu ve sık sık genel merkeze gerek İl Başkanı Ahmet Aydın gerekse diğer teşkilat üyelerine ilişkin şikayetler gittiğini öne süren Bahşi, "Genel Başkanımız Meral Akşener, gruplaşmaların çözülebilmesi amacıyla Antalya dışından bir atamanın daha sağlıklı olabileceği yönünde karar verdi. Bu doğrultuda Antalya İl Başkanlığına Genel Başkan Yardımcımız Yavuz Temizer görevlendirildi." diye konuştu. Bahşi, Temizer'in gelecek hafta görevine başlayacağını bildirdi.

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