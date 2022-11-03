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Medya 'Tescilli tacizci' Kemal Peygamberlere de hakaret etti
Medya

'Tescilli tacizci' Kemal Peygamberlere de hakaret etti

İYİ Parti’nin yayın organı Yeniçağ Gazetesi’nin yazar kadrosundayken AK Partili Özlem Zengin’e yönelik taciz davasında yargılanarak ceza alan Kemal Vanlı bu kez Peygamberlere iğrenç iftiralarda bulunarak hakaret etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-03 18:59:37 - 2022-11-03 18:59:37
'Tescilli tacizci' Kemal Peygamberlere de hakaret etti

 yeniakit.com.tr 

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik’in imtiyaz sahibi olduğu Yeniçağ Gazetesi’nin ‘tescilli tacizci’si olarak bilinen Kemal Vanlı, yazılarını devam ettirdiği tokattan.com adlı sitedeki köşesinde bu kez dinleri hedef alıp Peygamberlere hakaret etti. Peygamber Efendimiz’in ‘İslam güzel ahlaktır’ diyerek ahlakın önemine vurgu yaptığı hadis-i şerifine karşın Vanlı, din ile ahlakın olamayacağını söyleyerek haddi aşan ifadeler kullandı.

Tacizden ceza alıp 'ahlak'tan dem vurdu

'Milliyetçi' ve 'muhafazakar' olduğunu iddia eden İYİ Parti'nin Yeni Çağ'ında köşe karaladığı dönemde, AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili olan üç çocuk annesi Özlem Zengin’e yönelik taciz mesajını, sosyal medya hesabından ‘Hayat sürprizlerle dolu’ sözleriyle yayıp, bununla da kalmayıp Zengin’e FETÖ iftirasıyla hakaret ederek gayri ahlaki davranışta bulunan Vanlı, yazısının devamında daha da ileri gitti.

Peygamberler için iğrenç ifadeler

AK Parti’de yapılan görev değişimine ilişkin kaleme aldığı yazısında, dinlere karşı olduğunu alenen ifşa eden Vanlı, skandal yazısında Peygamberlere iftira atarak birbirinden iğrenç şu ifadeleri kullandı:

Kutsal kitaplar; içip içip sarhoş olan peygamberlerden bahseder...
Sarhoş olup kızlarıyla ilişkiye giren ve çocuk sahibi olan peygamberlerden bahseder...
Kızlarını cinsel sapkınlara sunan peygamberlerden bahseder...
Karısı ile yatan krala ses etmeyen peygamberlerden bahseder...
Komşusunun karısına göz koyan peygamberlerden bahseder...
Evlatlığının karısını alan, arkadaşının küçük yaştaki kızını alan peygamberlerden bahseder...
Onun için dünyada tesis edilen ortalama ahlak geleneğinin temeli dinler değil; insanlardır...
Zannedildiğinin aksine; ahlakı da, ilmi de insanlar, dinlerden değil; dinler insanlardan öğrenir...

Ne olmuştu?

Yeniçağ eski yazarı Kemal Vanlı, geçtiğimiz yıl AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e yönelik sosyal medya hesabındaki ahlaksız paylaşımları sebebiyle Ankara 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nce ‘cinsel taciz’den 112 gün adli para cezasına mahkum edilmişti. Vanlı, son olarak Zengin’e FETÖ’cü olduğu iftirasını atarak hakaret etmişti.

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