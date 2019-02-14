İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı eski AK Partili isim oldu! İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu.

Eski İçişleri Bakanlarından İdris Naim Şahin, İYİ Parti'nin Ordu belediye başkan adayı oldu.

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