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İyi Parti'nin kongre tarihi belli oldu

İyi Parti'nin Olağanüstü Kongresi'nin 12 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi.

24 Temmuz 2018 Salı 10:17
İyi Parti'nin kongre tarihi belli oldu

İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, Meral Akşener'in delegeler tarafından aday gösterileceği kongrenin 12 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkkan dün gece Akşener ile İstanbul'da da görüştü. Edinilen bilgiye göre Akşener görüşmede, “Kurultayımızı toplayalım, kurultayımızı gerçekleştirelim. Tüm teşkilatımız kurultayda konuşsun. Herkes ne istiyorsa söylesin, konuşsun” dedi. Kongrede yönetimin delegelere tek bir liste sunmayacağı, "çarşaf liste" uygulamasıyla yeni yönetimin belirlenmesi eğilimi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 10:17
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Lütfü Türkkan

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