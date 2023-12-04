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Gündem İYİ Parti'nin kararı canlı yayına damga vurdu! Portakal: Bana giren çıkan bir şey yok
Gündem

İYİ Parti'nin kararı canlı yayına damga vurdu! Portakal: Bana giren çıkan bir şey yok

Yeniakit Publisher
2023-12-04 20:33:00 -
İYİ Parti'nin kararı canlı yayına damga vurdu! Portakal: Bana giren çıkan bir şey yok

İYİ Parti bugün aldığı kararla yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı. Sözcü TV'de ana haberi sunan Fatih Portakal, canlı yayında gelen bir mesaja, "Bana giren çıkan bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

CHP'nin yerel seçimlerde ittifak yapma teklifine "Hayır" diyen İYİ Parti'nin haberini sunan Fatih Portakal izleyici yorumlarına sinirlendi. Portakal, "Bana giren çıkan bir şey yok" dedi.

31 Mart yerel seçimi çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel, "Yerel seçimde iş birliği yapalım" teklifini sundu.

Teklif sonrası İYİ Parti lideri Meral Akşener, Genel İdare Kurulu (GİK) üyeleriyle bir araya geldi. Kritik toplantı sonrası İYİ Parti, CHP ile iş birliği yapmama kararı aldı. Oylama 35 hayır, 15 evetle sonuçlandı.

Sözcü TV'de ana haberi sunan Fatih Portakal, İYİ Parti'nin karar haberini sunan Fatih Portakal izleyici yorumlarına sert çıktı. Bir izleyicinin " Bakıyorum iyi seviniyorsun. İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal" mesajını gönderdi.

Yoruma sinirlenen Portakal, "Olmayacak bir ittifaktı zaten. Ben niye sevineyim bana giren çıkan ne!" dedi.
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