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Siyaset İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ parti milletvekili sayısı
Siyaset

İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ parti milletvekili sayısı

İYİ Parti milletvekilleri kimler? | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edildi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise görevinden istifa etti. Peki, İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:16:00 -
İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ parti milletvekili sayısı

İYİ Parti'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi. Ayrıca İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar İYİ Parti’nin kaç milletvekili bulunduğunu araştırmaya başladı. İYİ Parti'nin kaç milletvekili var?

İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ parti milletvekili sayısı

İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 38’den 36’ya düştü. İşte, İYİ Parti milletvekilleri:

Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU

Ayhan EREL

Ayhan ALTINTAŞ

Koray AYDIN

İbrahim Halil ORAL

Şenol SUNAT

Durmuş YILMAZ

Feridun BAHŞİ

Hasan SUBAŞI

Aydın Adnan SEZGİN

Ahmet Kamil EROZAN

İsmail TATLIOĞLU

Yasin ÖZTÜRK

Orhan ÇAKIRLAR

Muhammet Naci CİNİSLİ

Arslan KABUKCUOĞLU

İmam Hüseyin FİLİZ

Aylin CESUR

Yavuz AĞIRALİOĞLU

Abdul Ahat ANDİCAN

Ümit BEYAZ

Ahmet ÇELİK

Hayrettin NUHOĞLU

Aytun ÇIRAY

Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU

Dursun ATAŞ

Lütfü TÜRKKAN

Fahrettin YOKUŞ

Behiç ÇELİK

Zeki Hakan SIDALI

Metin ERGUN

Ümit DİKBAYIR

Erhan USTA

Bedri YAŞAR

Enez KAPLAN

Hüseyin ÖRS 

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