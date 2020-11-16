İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ parti milletvekili sayısı
İYİ Parti milletvekilleri kimler? | İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti’den ihraç edildi. İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk ise görevinden istifa etti. Peki, İYİ Parti’nin kaç milletvekili var?
İYİ Parti'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. İYİ Parti Disiplin Kurulu, oy birliğiyle, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partiden ihracına karar verdi. Ayrıca İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar İYİ Parti’nin kaç milletvekili bulunduğunu araştırmaya başladı. İYİ Parti'nin kaç milletvekili var?
İYİ Parti'nin kaç milletvekili var? İYİ parti milletvekili sayısı
İYİ Parti’nin milletvekili sayısı 38’den 36’ya düştü. İşte, İYİ Parti milletvekilleri:
Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU
Ayhan EREL
Ayhan ALTINTAŞ
Koray AYDIN
İbrahim Halil ORAL
Şenol SUNAT
Durmuş YILMAZ
Feridun BAHŞİ
Hasan SUBAŞI
Aydın Adnan SEZGİN
Ahmet Kamil EROZAN
İsmail TATLIOĞLU
Yasin ÖZTÜRK
Orhan ÇAKIRLAR
Muhammet Naci CİNİSLİ
Arslan KABUKCUOĞLU
İmam Hüseyin FİLİZ
Aylin CESUR
Yavuz AĞIRALİOĞLU
Abdul Ahat ANDİCAN
Ümit BEYAZ
Ahmet ÇELİK
Hayrettin NUHOĞLU
Aytun ÇIRAY
Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU
Dursun ATAŞ
Lütfü TÜRKKAN
Fahrettin YOKUŞ
Behiç ÇELİK
Zeki Hakan SIDALI
Metin ERGUN
Ümit DİKBAYIR
Erhan USTA
Bedri YAŞAR
Enez KAPLAN
Hüseyin ÖRS