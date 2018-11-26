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İYİ Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

Meral Akşener'in Genel Başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilk büyükşehir belediye başkan adayını tanıttı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 21:49
İYİ Parti'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçim öncesinde ilk adayını tanıttı. Prof. Dr. Atakan Aksoy, İYİ Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Aday tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Yeni Gaste'nin haberine göre, Zorlu Grand Otel'de yapılan aday tanıtım Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Samsun Milletvekili Bedri Yaşar İYİ Parti Kurucu üyesi Ali Sağır, İl Başkanı Azmi Kuvvetli, Çevre İl Başkanları, İlçe Başkanları, İl Yönetimi, Belediye Meclisi Üyeleri, Trabzon'da ki Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Koray Aydın sosyal medyadan açıklama yaptı

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, "Türkiye genelinde İYİ Parti olarak ilk Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızı Trabzon'da açıkladık. Kentsel projeleriyle tanınan Prof. Dr. Atakan Aksoy Bey adayımız oldu. Allah utandırmasın. Toplantıyı şereflendiren milletvekillerimize ve tüm İYİ Parti ailesine gönülden teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 21:49
  1. Samsun
  2. Manisa
  3. Atakan Aksoy
  4. İYİ Parti
  5. Trabzon Büyükşehir Belediyesi
  6. Koray Aydın

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