İYİ Parti'nin anketçisi Acar'a bir tepki de Ahmet Hakan'dan! 'Faruk Acar'ın aklı hala AK Parti'de mi?'

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin kuruluş yıldönümündeki konuşmasında, önce yüce Kur'an'dan ayetler okuyarak, "İYİ Parti iktidarında, Ömer’in yolundan, asla ayrılmayacağız!" mesajı vermişti. Akşener, ardından gaylerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni vaat etmiş ve ikiyüzlü tutumu tepki ile karşılanmıştı.

İkiyüzlülüğe video ile devam ettiler!

Bir dönem AK Parti için çalışıp, ardından İP'e hizmet etmeye başlayan anketçi ve reklamcı Faruk Acar, İP için yayınladığı videosunda "Hazreti Ömer" üzerinden bir kurgu yaptı. Hz. Ömer'in yolunda olduğunu iddia edip sapkınlara destek veren Akşener'in Acar tarafından hazırlanan videosunda yine "Hz. Ömer" ikiyüzlülüğü sergilendi.

Müjdelenmiş kumandanı kullandılar

İP Genel Başkanı Akşener, müjdelenmiş kumandan Fatih Sultan Mehmed Han'ı, terör sevici HDP'lilerin oyuyla İBB Başkanlığı koltuğuna oturan Ekrem İmamoğlu ile bir tutarak yine tepkilerin odağında yer almıştı. Acar'ın videosunda Hz. Ömer ile başlatılan tarih kurgusu Fatih Sultan Mehmet ile devam etti.

Dönemin yasakçı İçişleri Bakanı Akşener!

Hz Ömer'in yolu üzerine kurgulanan videoda, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan da yer aldı. 28 Şubat döneminin yasakçı İçişleri Bakanı Akşener, yayınlanan videoda merhum Erbakan ile aynı çizgideymiş gibi gösterildi.

Ecevit de Hz. Ömer'in yolundaymış!

TBMM'den başörtülü Milletvekili Merve Kavakçı'yı kovan Bülent Ecevit'in de Hz. Ömer'in yolunda olduğunun iddia edildi videoda, HDP'lilerle iş tutan Akşener, merhum Alparslan Türkeş ile de ilişkilendirildi.

Ahmet Hakan'dan Acar'a tepki

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bugünkü köşesinden İP'in anketçisi Faruk Acar'ın çelişkiler yumağı videosuna tepki gösterdi. Yazısına, "Anketçi ve reklamcı Faruk Acar, bir süre AK Parti’ye hizmet verdikten sonra İYİ Parti’ye transfer oldu. O gün bugündür bekliyordum. 'Faruk Acar acaba İYİ Parti için ne yapacak?' diye. Ve sonunda Faruk Acar, İYİ Parti için ilk işini yaptı. 'Ömer’in Yolu' adlı bir reklam filmiyle çıktı kamunun huzuruna." ifadeleri ile başlayan Hakan, videoyu şöyle değerlendirdi:

"Filmimiz Hz. Ömer’in Kudüs’ü fethetmesiyle başlıyor. Aradaki yüzyılları bir çırpıda atlayıp küt diye Atatürk’e geliyor... Sonra yine büyük atlama ve Demirel’e geçiş... Demirel’in Boğaz Köprüsü’nü yapmasına müthiş bir övgü. Sonra Demirel’le dalga geçer gibi 'Binaenaleyh' kelimesine anlamsız bir vurgu. Ardından Ecevit’in Kıbrıs çıkarması... Erbakan Hoca’ya selam verme. Turgut Özal’a saygı duruşu. Türkeş’e ciddi bir sahiplenme. Ve kapanış."

"Film bir merkez sağ destanı gibi... Film boyunca mega projelere, milli savunmaya, Kıbrıs çıkarmasına falan öyle önem veriliyor ki... İzlerken 'Galiba AK Parti’nin hazırladığı bir reklam filmini izliyorum' duygusuna kapıldım.

Ve kafamda şöyle bir deli soru belirdi: Acaba Faruk Acar, AK Parti için düşündüğü ve tasarladığı reklam filmini, İYİ Parti’ye mi sattı?

Merhum Menderes yer almadı

Ahmet Hakan, videoda önemli liderlere yer verilip darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes'e yer verilmemesini de şu ifadelerle eleştirdi:

"Faruk Acar’ın gerçekten de çok uyanık biri olduğuna karar vereceğim. Gerçi filmdeki müthiş bir eksiklik, “Uyanık Faruk Acar” imgesini azıcık bozmuyor değildi. Merkez sağ destanını anlatırken... Adnan Menderes’ten tek harf bile söz etmiyordu Faruk Acar. Ne düşündü acaba? 'Adnan Menderes, artık iyiden iyiye AK Parti’nin öncüsü haline geldi... Biz en iyisi onu AK Parti’ye bırakalım' falan mı dedi?"