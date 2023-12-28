İYİ Parti’nin Ankara adayına dair kulisler sızdı! ‘Parti bedel ödemek zorunda kalabilir!’

İYİ Parti’de, Mansur Yavaş’ın karşısına eski danışmanı Servet Avcı’nın çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan işbirliği ile ilgili ise dikkat çeken çekinceler söz konusu…

Yerel seçimlere “hür ve müstakil olarak girme kararı” alan İYİ Parti adaylık çalışmalarını hızlandırdı. Partinin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çıkaracağı adayı en son açıklayacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre Ankara için partide Sözcü Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve TBMM Grup Başkanı Koray Aydın’ın düşünüldüğü, ancak bu isimlerin “imajlarına” zarar verememek adına adaylık konusunda çekimser davrandığı kulislerde konuşuluyor. Öte yandan, Yavaş’ın karşısına eski danışmanı Servet Avcı’nın çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bazı İYİ Parti yönetiminin yarısı, “Avcı’nın adaylığının” İYİ Parti’nin Ankara’daki oy oranını artıracağını düşünürken diğer yarısı ise hâla Yavaş’ın karşısına aday çıkarmanın doğru olmadığını savunuyor. İttifak ve işbirliği yapılmasa bile Ankara’da Yavaş’ın desteklenmesi gerektiğini savunan bir parti yöneticisi de “Ankara’da İYİ Parti seçmeni, işbirliğini sandıkta yapar. Parti bedel ödemek zorunda kalabilir” yorumunu yaptı.