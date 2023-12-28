  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunanistan'ın 'Acilen SİHA'lar almayız' diyerek endişe ettiği ANKA-3'ten Türkiye'ye tarihi müjde

Asıl bölücü CHP

İsveç’in NATO'ya katılım protokolü CHP’yi böldü! Teklif meclise ne zaman gelecek?

Bir değil iki değil, üç hiç değil… Bu rezaletleri unutmayalım unutturmayalım

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada son durum! Bakan Uraloğlu ve Bakan Koca aktardı

Facianın eşiğinden dönüldü! Ekrem’in İski’si yine yaptı yapacağını

HÜDA PAR'ın 'İsrail'in soykırımına dahil olanlar vatandaşlıktan çıkarılsın' teklifi Meclis'te!

Feci kazanın olduğu yerden görüntüler geldi! Ortalık kan gölüne döndü

BAE gözünü Türkiye'deki o yere dikmişti! Bin Zayed'in ısrarla istediği yer için 'Satılmayacak' açıklaması geldi

'Bayraktar TB2'yi örnek alıyoruz' diyen ülke İHA yaptı! Şimdi Türkiye'ye rakip olacaklar
Siyaset İYİ Parti’nin Ankara adayına dair kulisler sızdı! ‘Parti bedel ödemek zorunda kalabilir!’
Siyaset

İYİ Parti’nin Ankara adayına dair kulisler sızdı! ‘Parti bedel ödemek zorunda kalabilir!’

Yeniakit Publisher
2023-12-28 14:00:00 -
İYİ Parti’nin Ankara adayına dair kulisler sızdı! ‘Parti bedel ödemek zorunda kalabilir!’

İYİ Parti’de, Mansur Yavaş’ın karşısına eski danışmanı Servet Avcı’nın çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan işbirliği ile ilgili ise dikkat çeken çekinceler söz konusu…

İYİ Parti’de, Mansur Yavaş’ın karşısına eski danışmanı Servet Avcı’nın çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan işbirliği ile ilgili ise dikkat çeken çekinceler söz konusu…

Yerel seçimlere “hür ve müstakil olarak girme kararı” alan İYİ Parti adaylık çalışmalarını hızlandırdı. Partinin Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına çıkaracağı adayı en son açıklayacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet’in haberine göre Ankara için partide Sözcü Kürşad Zorlu, Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural ve TBMM Grup Başkanı Koray Aydın’ın düşünüldüğü, ancak bu isimlerin “imajlarına” zarar verememek adına adaylık konusunda çekimser davrandığı kulislerde konuşuluyor. Öte yandan, Yavaş’ın karşısına eski danışmanı Servet Avcı’nın çıkarılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bazı İYİ Parti yönetiminin yarısı, “Avcı’nın adaylığının” İYİ Parti’nin Ankara’daki oy oranını artıracağını düşünürken diğer yarısı ise hâla Yavaş’ın karşısına aday çıkarmanın doğru olmadığını savunuyor. İttifak ve işbirliği yapılmasa bile Ankara’da Yavaş’ın desteklenmesi gerektiğini savunan bir parti yöneticisi de “Ankara’da İYİ Parti seçmeni, işbirliğini sandıkta yapar. Parti bedel ödemek zorunda kalabilir” yorumunu yaptı.

İYİ Parti'de büyük şok! Akşener bunu duyunca düşüp bayılacak
İYİ Parti'de büyük şok! Akşener bunu duyunca düşüp bayılacak

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Parti'de büyük şok! Akşener bunu duyunca düşüp bayılacak

İYİ Parti'de şok iddia! Bu olursa ortalık yangın yerine döner
İYİ Parti'de şok iddia! Bu olursa ortalık yangın yerine döner

Siyaset

İYİ Parti'de şok iddia! Bu olursa ortalık yangın yerine döner

İYİ Parti'de ortalık yine karıştı! Oktay Vural'la ilgili şok ifşa
İYİ Parti'de ortalık yine karıştı! Oktay Vural'la ilgili şok ifşa

Gündem

İYİ Parti'de ortalık yine karıştı! Oktay Vural'la ilgili şok ifşa

Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

Siyaset

Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti

İşte bu hiç beklenmiyordu! Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifa etti! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi
İşte bu hiç beklenmiyordu! Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifa etti! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Siyaset

İşte bu hiç beklenmiyordu! Eski milli futbolcu Gökhan Zan, İYİ Parti'den istifa etti! Sebebi herkesi şaşkına çevirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23