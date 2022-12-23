İyi Partilisi de orda, CHP'lisi de.. Mansur da orda, Ümit Özdağ da.. Darbecinin ne çok seveni varmış!

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28 Şubat darbesinde dindar kesimin eğitim başta olmak üzere en temel haklarını ellerinden alan darbecilerden Vural Avar'ın cenaze törenine, CHP'lisinden İYİ Partili'sine, Mansur Yavaş'ın dan Ümit Özdağ'ına pek çok seveni katıldı.

Darbecinin ne çok seveni varmış!

Darbeci Avar'ın cenazesine, 28 Şubat mağdurları ile helalleşme çağrısı yapan ancak bu çağrısı kamuoyunda karşılık bulmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hariç, neredeyse bütün CHP yönetimi katıldı.

Öte yandan İYİ Partililerle birlikte, Ümit Özdağ'ın katılımı ile dikkat çektiği darbecinin cenazesine; Fenerbahçe Spor Kulübü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu, Kumpas-Der ve 28 Şubat davasında yargılanan YÖK eski üyesi Erdoğan Öznal çelenk gönderdi.

Cenazede ise CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi, Sezgin Tanrıkulu, Sevda Erdan Kılınç, Murat Bakan, Levent Gök, Utku Çakırözer, İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Ahmet Zeki Üçok, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Devlet eski Bakanı Ufuk Söylemez, Danıştay eski Başkanvekili Tansel Çölaşan, TESUD eski Genel Başkanı Namık Kemal Çalışkan, TÜMÖD Genel Sekreteri Suay Karaman, Türk Hava Kuvvetleri eski komutanları Abidin Ünal ile Aydoğan Babaoğlu, eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, emekli Orgeneral Orhan Yöney, emekli Koramiral Atilla Kezek de hazır bulundu.

Rütbeleri 28 Şubat davası kapsamında sökülerek er statüsüne indirilen Avar için askeri tören düzenlenmezken, tabutuna TSK'nın eski personelleri askeri selam verdi.