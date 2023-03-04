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Siyaset İyi Partilileri sabah akşam ağırlayan Halk TV ambargoya başladı!
Siyaset

İyi Partilileri sabah akşam ağırlayan Halk TV ambargoya başladı!

Meral Akşener masadan ayrılana kadar İYİ Partili milletvekillerini Halk TV’de saatlerce konuşturanlar, Akşener'in çıkışından sonra, ambargo uygulamaya başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 01:17:00 -
İyi Partilileri sabah akşam ağırlayan Halk TV ambargoya başladı!

 Yeniakit.com.tr 

İYİ Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında 6'lı masadan ayrıldığını duyuran Meral Akşener, düne kadar yere göğe sığdırılamadığı Halk TV'de, bugün yerden yere vuruldu.

İP'li Akşener Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul etmeyince muhalefet içinde hain ilan edildi.

Halk TV canlı yayınında, İsmail Saymaz, Ruşen Çakır gibi isimler Akşener'in kararı karşısında sert eleştirilerde bulundu.

Halk TV yayınında Akşener için KJ'ye, "CHP'yi bölme planıyla masadan gitti." yazıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İP'li vekillere ambargo!

Öte yandan Akşener'in çıkışına kadar İYİ Partili milletvekillerinin gece gündüz canlı yayınlarda konuştuğu Halk TV ekranında, ambargo başladı.

Gün boyunca yapılan canlı yayınların hiç birisinde, İP'in bir sözcüsü bile yer bulamadı.

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