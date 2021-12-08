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Gündem İyi Partililer Recep Tayyip Erdoğan’a özendi!
Gündem

İyi Partililer Recep Tayyip Erdoğan’a özendi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti’nin 20 yıllık başarısını muhalefet kendine örnek almaya devam ediyor. Her fırsatta hükümeti hedef alan İYİ Partililer Erdoğan’a özendiklerini bir kez daha ortaya koydular. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu yaptığı açıklamada “Tayyip Erdoğan’ın 2002’de bulduğu kalabalıkları bularak iktidarı ondan alacağız.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:07:00 - 2021-12-08 13:08:17
İyi Partililer Recep Tayyip Erdoğan’a özendi!

AK Parti 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damga vururken, hareketin lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başarı muhalefete ilham veriyor. İyi Partililer yaptıkları açıklamalarda Erdoğan'ı taklit edeceklerini açıkça ifade ediyorlar. 

İyi Parti’nin seçim stratejisine ilişkin TBMM’de bir grup gazeteciye bilgi veren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, Nisan ayından itibaren tematik mitinglere başlayacaklarını açıkladı.

Erdoğan’ın 2002’de mitinglerini referans gösterdiler

‘Temalı miting’ yapacaklarını duyuran İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Tayyip Erdoğan'ın 2002'de bulduğu kalabalıkları bularak iktidarı ondan alacağız" dedi.

"Tayyip Bey saha adamıdır, ne anlama geldiğini bilir"

“Gençlik mitingi, kadın mitingi, eğitim mitingi, adalet mitingi gibi. Miting yapabilme kapasitesi de korkutucu özelliktir. Gördükleri coşku onları rahatsız etti.” iddiasında bulunan Ağıralioğlu, şunları söyledi:  

“Kalabalıklar meydanlara böyle coşkuyla gelmeye başladı mı Tayyip beyi sahada adamıdır, bunun ne anlama geldiğini bilir. Kendisi aynı kalabalıkları bularak memleket yönetme emanetini almıştı. Tayyip Erdoğan'ın 2002'de bulduğu kalabalıkları bularak iktidarı ondan alacağız."

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Yorumlar

Ferhat

Bu millet adam
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şüayıp

Şehid in kardeşine küfredenle yol alamazsınız
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