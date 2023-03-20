İYİ Partililer artık camiyede karşı çıkıyorlar!
İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, kapatılan Atatürk Havalimanı pistinde cami yapımına başlanmasını hedef aldı.
Avrupa'nın en iyilerinde İstanbul Havalimanı'nın açılmasından sonra Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi kararlaştırılan eski havalimanında çalışmalar sürüyor.
Millet Bahçesi'ne dönüştürülecek eski pist alanında, bir de cami inşaatına başlandı.
İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, başlatılan cami çalışmasını hedef aldı.
Twitter hesabından bölgenin görüntüsünü paylaşan İP'li Kıdık, şu ifadeleri kullandı:
Zihniyetin, niyetinin anlaşıldığı yapılar yükselmeye başlamış. Atatürk Havalimanını tarihten silmek isteyenler tam karşısında 100 metre mesafede cami olmasına rağmen Millet İttifakı kazanırsa Atatürk Havalimanı'nı açtırmamak için cami inşaatını da yapmaya başlamışlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO